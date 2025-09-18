18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 09:02

Опубликована программа международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Актау

Культура

С 21 по 26 сентября в Актау состоится международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ. На сцене областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина свои постановки представят лучшие театры нескольких стран, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Зрителей ждут спектакли на казахском, турецком, киргизском, азербайджанском, узбекском, туркменском и венгерском языках.

Все представления - бесплатные для посещения жителями и гостями региона.

Программа фестиваля

21 сентября

  • 20:00 - открытие фестиваля.

22 сентября

  • 11:00 - спектакль «Көрұғлы» на казахском языке. Место проведение: театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
  • 15:00 - встреча с гостями «Zhanturin Talks», место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
  • 19:00 - спектакль «Парасат майданы» на казахском языке, Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева (Астана). Место проведения - КДК имени Абая в 4 микрорайоне.

23 сентября

  • 11:00 - спектакль «Бейбарыс» на казахском языке, Академический казахский драматический театр им. Махамбета (Атырау).  Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
  • 19:00 - спектакль «Дар ағашы» на азербайджанском языке, Азербайджанский государственный драматический театр Шеки. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.

24 сентября

  • 11:00 - спектакль «Медда және Жазалаушы» на турецком языке, Государственный театр Бурсы. Место проведения - КДК имени Абая в 4 микрорайоне.
  • 19:00 - спектакль «Соңғы хат» на кыргызском языке, Кыргызский национальный академический театр драмы имени Т. Абдумомунова. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.

25 сентября

  • 11:00 - спектакль «Қабыл мен Абыл» на узбекском языке, Узбекский государственный музыкальный театр имени Мукими. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
  • 19:00 - спектакль «Сексен шелек ауа» на венгерском языке, театр Бекешчаба (Венгрия). Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.

26 сентября

  • 11:00 - спектакль «Байрам хан Түркмен» на туркменском языке, государственный драматический театр имени Туркменбаши. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
  • 19:00 - торжественное закрытие фестиваля. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.

Комментарии

Coffee
Coffee
А как бесплатные? Если они внутри театра будут проводить, там ограниченное количество человек поместится =( А на улице не подходящие условия для театра
18.09.2025, 09:24
