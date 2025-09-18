Опубликована программа международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Актау

Зрителей ждут спектакли на казахском, турецком, киргизском, азербайджанском, узбекском, туркменском и венгерском языках.
Все представления - бесплатные для посещения жителями и гостями региона.
Программа фестиваля
21 сентября
- 20:00 - открытие фестиваля.
22 сентября
- 11:00 - спектакль «Көрұғлы» на казахском языке. Место проведение: театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
- 15:00 - встреча с гостями «Zhanturin Talks», место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
- 19:00 - спектакль «Парасат майданы» на казахском языке, Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева (Астана). Место проведения - КДК имени Абая в 4 микрорайоне.
23 сентября
- 11:00 - спектакль «Бейбарыс» на казахском языке, Академический казахский драматический театр им. Махамбета (Атырау). Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
- 19:00 - спектакль «Дар ағашы» на азербайджанском языке, Азербайджанский государственный драматический театр Шеки. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
24 сентября
- 11:00 - спектакль «Медда және Жазалаушы» на турецком языке, Государственный театр Бурсы. Место проведения - КДК имени Абая в 4 микрорайоне.
- 19:00 - спектакль «Соңғы хат» на кыргызском языке, Кыргызский национальный академический театр драмы имени Т. Абдумомунова. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
25 сентября
- 11:00 - спектакль «Қабыл мен Абыл» на узбекском языке, Узбекский государственный музыкальный театр имени Мукими. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
- 19:00 - спектакль «Сексен шелек ауа» на венгерском языке, театр Бекешчаба (Венгрия). Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
26 сентября
- 11:00 - спектакль «Байрам хан Түркмен» на туркменском языке, государственный драматический театр имени Туркменбаши. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
- 19:00 - торжественное закрытие фестиваля. Место проведения - театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
