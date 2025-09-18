Опубликована программа международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Актау

Қазақ тіліне аудару

С 21 по 26 сентября в Актау состоится международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ. На сцене областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина свои постановки представят лучшие театры нескольких стран, передает Lada.kz.