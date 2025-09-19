18+
19.09.2025, 10:25

Подземные мечети Мангистау в ЮНЕСКО: в Казахстан прибыл эксперт для ознакомления с объектами

Культура 0 2 401 Ольга Максимова

В Казахстан прибыл эксперт по вопросам реставрации и консервации объектов древней архитектуры, с которым обсудили заявку на включение подземных мечетей Мангистауской области в список Всемирного наследия, передает Lada.kz.

Фото: 2Gis
Фото: 2Gis

Представитель Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО, признанный эксперт по вопросам реставрации и консервации объектов древней архитектуры Фиген Кывылджим Чоракбаш, встретилась с министром культуры и информации Аидой Балаевой. В ходе беседы они обсудили процесс рассмотрения номинации «Скальные мечети Мангистау», поданной в Центр наследия ЮНЕСКО в этом году.

Эксперт Технической оценочной миссии Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Чоракбаш прибыла в Казахстан для детального ознакомления с объектом. Аида Балаева подчеркнула, что вопрос включения «Скальных мечетей Мангистау» в список Всемирного наследия находится на личном контроле президента страны Касым-Жомарта Токаева. Министр выразила уверенность в том, что экспертное заключение профессора станет весомым вкладом в дело признания уникального культурного объекта Казахстана частью Всемирного наследия человечества.

Скальные мечети Мангистау, вырубленные в монолитах и выкопанные под землёй, являются центром притяжения паломников и туристов. По легенде, первый проповедник, пришедший в регион, выбрал для своей мечети священное место на древней дороге из Хорезма на Мангистау (части Шёлкового пути).

Одна из самых почитаемых скальных мечетей  Шопан-ата. Мечеть состоит из 12-ти комнат, вырубленных в мягкой породе. В центре главного зала  два деревянных шеста, будто указывающих дорогу молитвам паломников.

Ещё две скальные мечети  Караман-ата и Шакпак-ата. Караман-ата  единственная на Мангышлаке, полностью построенная под землёй. Внутри находилось несколько молитвенных залов и соединяющих их коридоров. Шакпак-ата  вырубленное в скале здание в форме креста. В нём несколько помещений, ниши и кельи для уединения отшельников.

Для справки

ИКОМОС, основанная в 1965 году, занимается организацией сохранения и охраны историко-культурных объектов по всему миру. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в список Всемирного наследия ООН.

