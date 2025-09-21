18+
21.09.2025, 11:03

Скандал в ДК имени Абая: 60 детей остались без руководителя ансамбля в Актау

Культура 0 4 168 Сергей Кораблев

В Актау уволили наставника воспитанников образцового коллектива «Меруерт» и детского коллектива «Жемчуженки». Родители утверждают, что сделано это было по инициативе руководства Дворца культуры (ДК) имени Абая. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото родителей
Фото родителей

По словам родителей, после конфликта с одной из мам руководитель ДК имени Абая якобы принудил к уходу Наталью Захарову, которая более 15 лет вела коллективы  именно под ее началом им было присвоено звание «Образцовый».

Подчеркивается, что за 10 лет коллективы завоевали множество международных наград, участвовали в городских и областных мероприятиях, а все расходы на поездки и костюмы оплачивали из личных средств. При этом, утверждают родители, дворец культуры ни разу не оказывал финансовой поддержки.

Дети готовились к поступлению в хореографический институт, многие посвящали репетициям большую часть жизни. Некоторые маленькие дети только начали свой творческий путь. И как же так  одним решением лишить их наставника и будущих выступлений?, - негодуют родители.

Вместо Натальи Захаровой 16 сентября коллективу представили нового руководителя  Айымбибі Әділхан, принятого на полставки и одновременно работающего во «Дворце школьников» в 17 микрорайоне.

Родители отмечают, что она без согласия родителей (законных представителей) добавила детей в рабочую группу в мессенджере WhatsApp, чем нарушила их права. Впоследствии дети самостоятельно покинули этот чат. Утверждается, что руководитель не знакома с репертуаром и детьми, а сокращенная ставка не соответствует штатному расписанию образцового коллектива, согласно которому занятия должны проводиться три раза в неделю.

После увольнения Натальи Захаровой коллективу приказали собрать костюмы, пошитые за наш счет, и убрать их из ДК, хотя ранее они использовались на городских мероприятиях. Когда коллектив был нужен  дворец пользовался костюмами, а когда стал неугоден  вещи просто вытолкали на улицу, - говорят они.

Родители направили обращение через E-Otinish в министерство культуры РК, в котором потребовали снять новую руководительницу с должности и восстановить Наталью Захарову в штатном расписании ДК имени Абая.

Мы не оставим это просто так  за наших 60 детей будем бороться, - заявляют они.

По словам дирекции дворца культуры, Наталья Захарова написала заявление на уход по собственному желанию.

Тем временем на днях к главе ДК имени Абая обратились родители коллектива «Жемчужинка», где занимаются 24 воспитанницы. Они попросили вернуть Наталью Захарову, отмечая, что она отдала 15 лет творчеству. В данный момент этот вопрос рассматривается.

Что касается «Меруерт» (22 воспитанницы), то, как сообщили в ДК, коллектив передали другому педагогу с соответствующим образованием. Однако часть родителей отказывается водить детей к новому руководителю.

