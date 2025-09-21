Жителей Актау приглашают на фестиваль мобилографии

Қазақ тіліне аудару

Жителей и гостей Актау приглашают на фестиваль. В рамках мероприятия определят лучшего мастера своего дела, который получит крупный денежный приз, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, мероприятие объединит творческую молодежь и подарит зрителям праздничное настроение. Участников ждет знакомство с современными видами искусства и конкурс с ценными призами:

1 место – 1 миллион тенге;

2 место – фотоаппарат Sony ILCE-6400;

3 место – стабилизатор DJI Osmo Mobile.

Также объявлена дополнительная номинация: «Лучшее видео с дрона». В качестве приза победитель получит дрон DJI Avata 2 Fly More Combo в полном комплекте.

Хедлайнером фестиваля станет артист BYTANAT (Байтанат).

Мероприятие состоится 22 сентября в 19:00 часов на сцене амфитеатра в 15 микрорайоне.