Педагоги арт-студии «Колибри» из Актау вернулись с победой с международного конкурса «King & Queen of the World»

Фото предоставлено участницами

Обычно в различных конкурсах участвуют дети, однако в этот раз показать класс решили сами педагоги, приняв участие в престижном международном конкурсе «King & Queen of the World». Он проходил с 15 по 22 сентября в солнечной Болгарии и объединил талантливых и ярких участников из разных стран. Среди них - педагоги арт-студии «Колибри», которые достойно представили свой талант, красоту и харизму.

Коллектив арт-студии «Колибри» занимается развитием творческих способностей детей и подростков, предлагая занятия по танцам (современным и народным), дефиле, актерскому мастерству и живописи, и помогая детям раскрыть талант, обрести уверенность и полюбить искусство.

Конкурсанты дефилировали в национальных костюмах, дизайнерских платьях, также представили выход в белом образе fashion look и черном платье. Каждый образ стал настоящим воплощением стиля, грации и индивидуальности.

Праздник не ограничился лишь сценой - участниц ожидали увлекательные фотосессии, захватывающее джип-сафари, спортивные соревнования по стрельбе и трогательная экологическая акция по посадке деревьев.

Конкурс стал не только возможностью продемонстрировать себя на мировой арене, но и настоящим культурным обменом, подарив море эмоций, новые знакомства и яркие впечатления.

Актауские педагоги стали победителями в нескольких номинациях.

Альпаева Баян взяла Гран-при в своей возрастной категории, также стала обладательницей титулов «Queen of Asia», «Best National Costume» и «Queen of the Glamour».

Александра Синица получила Гран-при в своей возрастной категории, «National Pride» и «Best National Costume».