25.09.2025, 15:09

275-летие Бекет-ата: жителей Актау бесплатно отвезут на праздник

Культура 0 2 416 Сергей Кораблев

В местности Тобыкты 3 и 4 октября пройдет торжественный ужин, посвященный 275-летию со дня рождения Бекет-ата Мырзагулулы и памяти его духовного наставника Шопана-ата, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный центр общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Для удобства горожан будет организован бесплатный общественный транспорт.

Автобусы отправятся со стоянки перед гостиницей «Нур Плаза» в 29 микрорайоне.

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 3 октября предусмотрены рейсы в 08:00 и 10:00 часов.

На следующий день, 4 октября, автобусы будут выезжать в 06:00 (три рейса), 07:00 (три рейса) и 08:00 (четыре рейса) часов.

Время в пути составит около трех часов.

13
2
0
