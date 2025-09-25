275-летие Бекет-ата: жителей Актау бесплатно отвезут на праздник

В местности Тобыкты 3 и 4 октября пройдет торжественный ужин, посвященный 275-летию со дня рождения Бекет-ата Мырзагулулы и памяти его духовного наставника Шопана-ата, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный центр общественных коммуникаций.
Для удобства горожан будет организован бесплатный общественный транспорт.
Автобусы отправятся со стоянки перед гостиницей «Нур Плаза» в 29 микрорайоне.
По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 3 октября предусмотрены рейсы в 08:00 и 10:00 часов.
На следующий день, 4 октября, автобусы будут выезжать в 06:00 (три рейса), 07:00 (три рейса) и 08:00 (четыре рейса) часов.
Время в пути составит около трех часов.
