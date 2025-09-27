В Актау пройдет вечер французской музыки

Қазақ тіліне аудару

Камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева приглашает жителей и гостей города на «Вечер французской музыки». На концерте прозвучат классические и современные композиции.

Камерный ансамбль. Фото из архива Lada.kz

Любители музыки смогут послушать в исполнении артистов ансамбля Концерт в семи частях Жана-Филиппа Рамо, сюиту Клода Дебюсси в сольном исполнении Кумис Жумагалиевой, Сицилиану Габриела Форе, Каватину Лейлы из оперы «Искатели жемчуга» (солистка Молдир Жайлыбаева), четыре произведения Жоржа Бизе, среди которых увертюра к опере «Кармен», Балетную Сцену из оперы Фауста «Вальпургиева ночь. Нимфы», Баркаролу из оперы «Сказки Гофмана» Шарля Гуно, музыку из кинофильма «Шербургские зонтики» Мишеля Леграна (солистка Асия Избасарова) и другие популярные композиции французских авторов.

Художественный руководитель камерного ансамбля, Отличник культуры РК - Нейля Арзымбетова.

Концерт состоится в Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева 3 октября в 19:00 часов.

Билеты: на сайте Ticketon.kz.