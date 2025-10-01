18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.10.2025, 08:43

Кинофестиваль «Коркыт ата»: какие фильмы покажут зрителям в Актау

Культура 0 2 456 Ольга Максимова

В управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области опубликовали программу кинопоказов, которые пройдут в рамках международного кинофестиваля в Актау, передает Lada.kz.

Иллюстрация организаторов
Иллюстрация организаторов

В рамках международного кинофестиваля «Қорқыт ата», который проходит в Актау с 1 по 5 октября, будет представлено несколько десятков фильмов на трех площадках. Прикоснуться к киноискусству жители и гости города могут совершенно бесплатно, сообщают организаторы.

Дом дружбы (34 микрорайон)

2 октября

«IN THE FOOTSTEP OF BARTÓK» (документальный фильм, Венгрия) - 9:00-10:25 часов

«Joqtau» (драма, Казахстан) - 10:35-11:50 часов

«Ит» (короткометражный фильм, Казахстан) - 12:00-12:15 часов

Встреча с приглашенным актером - 12:20-16:00 часов

«Bir Ahıska Hikayesi» (короткометражный фильм, Турция) - 16:10-16:28 часов

«Время патриотов» (полнометражный фильм, Казахстан) - 16:40-18:40 часов

3 октября

«Заказ» (короткометражная комедия, Казахстан) - 9:00-9:15 часов

«Babamın Arkadaşı» (короткометражная драма, Турция) - 9:25-9:45 часов

«Bahorni quvib» (драма, Узбекистан) - 9:50-11:20 часов

«Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» (документальный фильм, Казахстан) - 11:30-13:00 часов

«Нефть» (исторический фильм, Азербайджан) - 13:10-15:00 часов

«Boz Ui» (документальный фильм, Кыргызстан) - 15:10-16:20 часов

«JADID MAORIFI» (документальный фильм, Узбекистан) - 16:30-17:00 часов

«Пейіш» (полнометражная историческая драма, Казахстан) - 17:10-19:00 часов

4 октября

«С любовью из Ориона» (короткометражная драма, Азербайджан) - 9:00-9:35 часов

«Ургенч гозели Торебег» (фильм, Туркменистан) - 9:45-10:05 часов

«Ынсан сырдаши» (Туркменистан) - 10:15-11:20 часов

«Последний шедевр» (короткометражная драма, Кыргызстан) - 11:30-11:45 часов

«Әмеңгер» (драма, Казахстан) - 11:50-13:00 часов

Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина (8 микрорайон)

2 октября

«Kitap» (исторический фильм, Туркменистан) - 9:00-10:20 часов

«KÄMILLIGE ÝOL 2 ERJELLIK» (фильм, Туркменистан) - 10:30-12:10 часов

«Монолог одинокого человека» (Азербайджан) - 12:20-13:20 часов

«Мое имя упоминается из года в год» (документальный фильм, Туркменистан) - 13:30-14:15 часов

«Ötkenniñ jibi» (короткометражная драма, Казахстан) - 14:20-14:30 часов

«Это не ремесло - это искусство» (документальный фильм, Туркменистан) -14:40–15:10 часов

«Rayların Ötesinde» (драма, Турция) - 15:20-17:10 часов

«Адема (Beautiful)» (Казахстан) - 17:20-17:50 часов

«GÖKTÜRKLERİN DİRİLİŞİ» (документальный фильм, Турция) - 18:00-19:00 часов

3 октября

«Кура - мать рек» (документальный фильм, Азербайджан) - 9:00-10:10 часов

«Jarqyn» (короткометражный документальный фильм, Казахстан) - 10:15-10:25 часов

«Bəlkə də» (трагикомедия, Азербайджан) - 10:35-11:10 часов

«Кара. Кызыл. Сары» (драма, Кыргызстан) - 11:20-13:10 часов

«Родная земля» (военная драма, Азербайджан) - 13:20-15:40 часов

«Наргин» (документальный фильм, Азербайджан) - 15:50-16:50 часов

«BİR DUMHURİYET ŞARKISI» (драма, Турция) - 17:00-19:10 часов

4 октября

«ЕВА. Батыр қыз» (короткометражная драма, Казахстан) - 9:00-9:40 часов

«Джадидзм в Кыргызстане» (документальный фильм, Кыргызстан) - 9:50-10:15 часов

«Actress» (короткометражная драма, Узбекистан) - 10:25-10:35 часов

«Киндик эне» (короткометражная драма, Кыргызстан) - 10:45-11:20 часов

«Кажимукан» (полнометражный исторический фильм, Казахстан) - 11:30-14:00 часов

Культурно-досуговый комплекс имени Абая (4 микрорайон)

2 октября

«Koca Dünya» (документальный фильм, Турция) - 9:00-10:10 часов

«Gooool» (короткометражная драма, Узбекистан) - 10:15-10:23 часов

«Түндө» (короткометражный триллер-драма, Кыргызстан) - 10:30-10:50 часов

«VAli Gafurov» (документальный фильм, Узбекистан) - 11:00-11:40 часов

«Атамекен» (документальный фильм, Казахстан) - 11:50-13:20 часов

«Качкын» (драма, Кыргызстан) - 13:30-15:15 часов

«Бурул» (короткометражная драма, Кыргызстан) - 15:25-15:40 часов

«Глобус» (драма, Казахстан) - 15:50-17:15 часов

«Шамскамар» (драма, Узбекистан) - 17:25-19:00 часов

 

