18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 11:54

Поклонницы «штурмом» встретили Бурака Озчивита на открытии кинофестиваля в Актау

Культура 0 2 889 Сергей Кораблев

В Актау стартовал международный кинофестиваль тюркских стран «Қорқыт ата». Красная дорожка собрала звезд отечественного и зарубежного кино. Главным гостем церемонии стал популярный турецкий актер Бурак Озчивит, чье появление вызвало настоящую бурю эмоций среди поклонниц, сообщает Lada.kz.

Бурак Озчивит. Фото ЦОК региона
Бурак Озчивит. Фото ЦОК региона

Кинофестиваль проходит при поддержке министерства культуры и информации РК, ТЮРКСОЙ, Государственного центра поддержки национального кино и акимата Мангистауской области.

В Актау собрались более 250 деятелей искусства из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и Венгрии.

На протяжении пяти дней горожан и гостей ждут показы около 50 фильмов разных жанров, творческие встречи и культурная программа. Также участникам фестиваля представится возможность посетить живописные места Мангистау, включая Бозжыру, Айракты и долину шаров Торыш. Церемония закрытия и награждения победителей состоится 4 октября в Актау.

Во время выхода актера Бурака Озчивита на красную дорожку фанатки не смогли сдержать эмоций: некоторые повалили ограждения, пытаясь дотронуться до кумира. Слышались крики «Хочу детей от Бурака!». Полиции пришлось усилить меры безопасности.

Напомним, о том, что турецкий актер приедет в Актау, стало известно вчера, 1 октября.

4
25
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?