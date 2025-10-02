Поклонницы «штурмом» встретили Бурака Озчивита на открытии кинофестиваля в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау стартовал международный кинофестиваль тюркских стран «Қорқыт ата». Красная дорожка собрала звезд отечественного и зарубежного кино. Главным гостем церемонии стал популярный турецкий актер Бурак Озчивит, чье появление вызвало настоящую бурю эмоций среди поклонниц, сообщает Lada.kz .

Бурак Озчивит. Фото ЦОК региона

Кинофестиваль проходит при поддержке министерства культуры и информации РК, ТЮРКСОЙ, Государственного центра поддержки национального кино и акимата Мангистауской области.

В Актау собрались более 250 деятелей искусства из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и Венгрии.

На протяжении пяти дней горожан и гостей ждут показы около 50 фильмов разных жанров, творческие встречи и культурная программа. Также участникам фестиваля представится возможность посетить живописные места Мангистау, включая Бозжыру, Айракты и долину шаров Торыш. Церемония закрытия и награждения победителей состоится 4 октября в Актау.

Во время выхода актера Бурака Озчивита на красную дорожку фанатки не смогли сдержать эмоций: некоторые повалили ограждения, пытаясь дотронуться до кумира. Слышались крики «Хочу детей от Бурака!». Полиции пришлось усилить меры безопасности.

Напомним, о том, что турецкий актер приедет в Актау, стало известно вчера, 1 октября.