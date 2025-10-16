На вечер кюев приглашают жителей Актау

Қазақ тіліне аудару

По информации городской администрации, в КДК имени Абая состоится музыкальный вечер кюев под названием «Тиек», сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

На мероприятии выступит известный кюйши, заслуженный деятель Казахстана Нургиса Дауешов.

В числе почетных гостей: народный артист Казахстана Сакен Турысбек, заслуженная артистка Казахстана Роза Айдарбаева, а также другие выдающиеся деятели казахстанского искусства.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей города окунуться в атмосферу живого звучания домбры, вдохновения и культурного единения.

Концерт пройдет в КДК имени Абая сегодня, 16 октября, в 19:00.

Вход: свободный.

Контактный номер: +7 (708) 588-02-96.