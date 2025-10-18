18+
18.10.2025, 13:11

Известная башкирская группа «Ay Yola» сняла тизер нового трека в Мангистау

Культура 0 9 648 Сергей Кораблев

Башкирская этно-поп группа «Ay Yola» представила тизер новой композиции «Kil Kotom» («Вернись, душа»), снятый на фоне живописных локаций Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Видео опубликовано в формате Shorts и стало частью промо к новому релизу.

Трек «Kil Kotom» уже доступен на всех музыкальных площадках. В описании к видео музыканты рассказали, что вдохновлялись древними легендами об Урал-батыре и башкирскими духовными традициями.

Это песня, в которой соединились древний обряд, заклинание и история. Она напоминает: душа может уйти, но ее всегда можно позвать обратно  через слово, через песню, через память, - говорится в описании ролика.

Фраза из припева  «Ҡайт, ҡотом, ҡотом кил дә»  переводится как «Вернись, душа, душа, приди!», символизируя возвращение к истокам и духовной силе предков.

Напомним, ранее сообщалось, что в регион посетила башкирская этно-поп группа «Ay Yola» для съемок клипа.

Позже музыканты выпустили видеоклип на песню «Yola», где были замечены знаковые места Мангистауской области.

