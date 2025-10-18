Известная башкирская группа «Ay Yola» сняла тизер нового трека в Мангистау

Башкирская этно-поп группа «Ay Yola» представила тизер новой композиции «Kil Kotom» («Вернись, душа»), снятый на фоне живописных локаций Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
Видео опубликовано в формате Shorts и стало частью промо к новому релизу.
Трек «Kil Kotom» уже доступен на всех музыкальных площадках. В описании к видео музыканты рассказали, что вдохновлялись древними легендами об Урал-батыре и башкирскими духовными традициями.
Это песня, в которой соединились древний обряд, заклинание и история. Она напоминает: душа может уйти, но ее всегда можно позвать обратно – через слово, через песню, через память, - говорится в описании ролика.
Фраза из припева – «Ҡайт, ҡотом, ҡотом кил дә» – переводится как «Вернись, душа, душа, приди!», символизируя возвращение к истокам и духовной силе предков.
Напомним, ранее сообщалось, что в регион посетила башкирская этно-поп группа «Ay Yola» для съемок клипа.
Позже музыканты выпустили видеоклип на песню «Yola», где были замечены знаковые места Мангистауской области.
