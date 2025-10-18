Известная башкирская группа «Ay Yola» сняла тизер нового трека в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Фото: кадр видео

Видео опубликовано в формате Shorts и стало частью промо к новому релизу.

Трек «Kil Kotom» уже доступен на всех музыкальных площадках. В описании к видео музыканты рассказали, что вдохновлялись древними легендами об Урал-батыре и башкирскими духовными традициями.

Это песня, в которой соединились древний обряд, заклинание и история. Она напоминает: душа может уйти, но ее всегда можно позвать обратно – через слово, через песню, через память, - говорится в описании ролика.

Фраза из припева – «Ҡайт, ҡотом, ҡотом кил дә» – переводится как «Вернись, душа, душа, приди!», символизируя возвращение к истокам и духовной силе предков.

Напомним, ранее сообщалось, что в регион посетила башкирская этно-поп группа «Ay Yola» для съемок клипа.

Позже музыканты выпустили видеоклип на песню «Yola», где были замечены знаковые места Мангистауской области.