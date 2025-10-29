Финал конкурса «Голос 40+» состоится сегодня в Актау

Қазақ тіліне аудару

В КДК имени Абая состоится финал городского конкурса «Голос 40+», где на одной сцене выступят исполнители от 40 до 75 лет. Организаторы обещают незабываемый вечер вдохновения, творчества и живых эмоций, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили организаторы мероприятия

Проект «Голос 40+» был объявлен месяц назад и сразу привлек внимание жителей зрелого возраста - участников старше 50, 60 и даже 70 лет.

Организаторы отмечают, что цель конкурса - поддержать вокальные таланты и показать, что у творчества нет границ и возраста.

Мы хотим вдохновить население, независимо от возраста, на творчество и самовыражение. Музыкальная культура среди людей зрелого возраста - важная часть общественной жизни. Таланты не имеют времени и границ, - рассказала заместитель директора КДК имени Абая Маргарита Омарова.

После прослушиваний были выбраны два вокальных наставника, которые на протяжении месяца помогали участникам готовиться к финалу.

В итоге в решающем этапе примут участие девять конкурсантов - семь женщин и двое мужчин. Они исполнят песни на разных языках тюркского мира, демонстрируя богатство и разнообразие культур.

Начало мероприятия в 18:30 в КДК имени Абая 29 октября.

Нұрлыбай Батыхов

Ирина Бисингалиева

Жумагул Куттыгулова

Ирина Погорелова

Светлана Хайдарова

Роза Блохина

Сара Женысбекқызы

Малика Бакирова

Егор Кусенков