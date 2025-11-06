Жителей Актау приглашают на концерт классической музыки

Коллектив филармонии. Фото из архива Lada.kz

На концерте прозвучит Симфония №3 Франца Шуберта и Симфоническая сюита «В древнем Туркестане» Сыдыка Мухамеджанова.

Симфония № 3 ре мажор Франца Шуберта была написана через несколько месяцев после его восемнадцатилетия. Как и другие ранние симфонии, она не была опубликована при жизни Шуберта.

Симфоническая сюита «В древнем Туркестане», написанная в 1991 году С.Мухамеджановым, основана на музыке автора к кинофильму «Алдаркөсе» (Казахфильм, 1966, реж. Ш. Айманов). Идея симфонической сюиты состоит в обращении к истокам, корням казахов, в воссоздании картины древнего Туркестана, истории, связанной с великими именами и событиями колыбели Яссави.

Примечательно, что дирижировать симфоническим оркестром будет Адиль Бестембеков, который почти 20 лет проработал в Актау. Адиль Бестембеков с 2007 года выступал в Актау в составе симфонического оркестра и камерного ансамбля как виолончелист. Был также дирижером этих коллективов.

Отличник культуры РК, в настоящее время является дирижером государственного академического симфонического оркестра им. Т. Абдрашева Казахской Государственной Академической филармонии им.Жамбыла (Алматы).

Магистр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, работал в составе коллектива «Камерата Казахстана».

Концерт состоится 7 ноября в 19:00 в зале Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева (5 мкр.).

Телефон: 8 702 177 3768.