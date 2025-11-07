18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.11.2025, 12:11

Три участницы из Мангистау стали победительницами международного конкурса «Golden Star» в Турции

Культура 0 1 370 Наталья Вронская

Делегация из Мангистауской области вернулась на Родину с международного конкурса «Golden Star» («Золотая звезда») с тремя победами, передает Lada.kz.

Фото: арт-студия «Колибри»
Фото: арт-студия «Колибри»

Международный конкурс «Golden Star» прошёл в Турции и собрал 65 конкурсантов из 12 стран, среди которых Казахстан, Италия, Румыния, Филиппины, Непал, Индия, Албания, Молдова, Грузия, Украина, Россия и Болгария.

Казахстан представляли воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау. Конкурс проходил по международному протоколу: участницы презентовали страну, участвовали в дефиле в национальном костюме, прошли интервью с жюри, показали творческие номера, выступили в модельных выходах и присутствовали на церемонии награждения.

Кроме того, мангистауские конкурсантки приняли участие в Неделе моды, где впервые была представлена коллекция «Линия жизни», созданная молодыми модельерами студии «Колибри».

По итогам конкурса представительницы нашего региона завоевали три титула.

Сабина Нуркабаева покорила жюри казахским танцем «Қара жорға» и стала обладательницей Гран-при в номинации «Best Talent World».

Асель Садыкова завоевала титул «Best Model Intercontinental».

Алиса Мезенцева была признана Superstar of the World.

В этом году арт-студии «Колибри» исполняется 25 лет.

Напомним, в 2023 году юные воспитанницы «Колибри» стали обладательницами кубка супер Гран-при на XIV международном конкурсе-фестивале «Borovoe Grand Royal Festival». В 2025 году педагоги арт-студии вернулись с победой с международного конкурса «King & Queen of the World».

13
1
0
дорожник
дорожник
Привет колибрятам из российского Крыма. Мы всегда помним о вас и болеем за вас
07.11.2025, 10:55
