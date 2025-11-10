Юные модели из Актау завоевали Гран-при на международном конкурсе в Дубае

Воспитанницы арт-студии «Колибри» стали призёрами международного конкурса красоты и таланта, который проходил в Дубае, передает Lada.kz .

Фото предоставлено арт-студией "Колибри"

С 1 по 7 ноября в Дубае прошёл международный конкурс красоты и таланта «Little Miss of the World» (Юная Мисс Мира), который собрал 35 участниц из 15 стран. Казахстан на престижном конкурсе представили воспитанницы арт-студии «Колибри» при КДК им. Абая, о чём сообщила руководитель студии Елена Синица.

Жюри оценивало конкурсанток по нескольким направлениям:

презентация страны и демонстрация национальных костюмов;

интервью с представителями жюри, где участницы отвечали на различные вопросы;

обязательный конкурс талантов;

представление портфолио не менее чем из восьми образов;

дефиле в сценическом костюме и вечернем платье.

Юные представительницы Мангистауской области выступили на высоком уровне и завоевали сразу несколько наград:

Жанель Бахтыбай (14 лет) — титулы «Grand Prix Model of United World» и «Grand Model Teen Miss United World» ;

Аяжан Батыкова (14 лет) — титул «Teen Miss United World Gold» ;

Александра Арестова (7 лет) — титул «Grand Talent» в младшей возрастной категории.

Кроме того, национальный стилизованный костюм «Акқу» получил гран-при конкурса.

Победы на международной сцене участницы посвятили своему коллективу — арт-студии «Колибри», которая в этом году отмечает 25-летний юбилей.