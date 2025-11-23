Представительница Актау завоевала главный приз международного конкурса Fashion Crown

Фото прислано Юлией Арестовой

По итогам конкурса все участницы получили титулы, и это, считает Юлия Арестова, было правильно – там не было проигравших.

Женщины демонстрировали свое мастерство в фотосессиях и в дефиле, представив национальные и тематические образы.

В тройку лидеров вошли россиянки и наша землячка. Титул « Miss International » получила представительница города Владимира. Обладательницей титула «National Supreme» стала участница из Москвы. И главная корона «Grand Prix Supreme» была передана Юлие Арестовой из Актау.

Fashion Crown – история, которая изменила меня. Когда я приехала в Египет на конкурс, еще не знала, что вернусь оттуда другой. Нас было 12 женщин из разных стран, и каждая – с собственной историей, культурой, мечтой. Мы не соперничали – мы проживали этот путь вместе. Я представила Казахстан – и в этот момент не просто шла по сцене. Я несла с собой землю, ветер, историю своей страны, - сказала Юлия.

Напомним, ранее воспитанницы арт-студии «Колибри» привезли сразу несколько призовых титулов с международного конкурса «Future Fashion Face World Kids 2024», проходившего в Турции.