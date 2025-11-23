Представительница Актау завоевала главный приз международного конкурса Fashion Crown

Национальный директор, руководитель детского коллектива «Школа маленьких принцесс» КДК имени Абая Юлия Арестова из Актау стала обладательницей главного приза II международного конкурса Fashion Crown среди женщин старше 25 лет, прошедшего в Шарм-эль-Шейхе, передает Lada.kz.
По итогам конкурса все участницы получили титулы, и это, считает Юлия Арестова, было правильно – там не было проигравших.
Женщины демонстрировали свое мастерство в фотосессиях и в дефиле, представив национальные и тематические образы.
В тройку лидеров вошли россиянки и наша землячка. Титул «Miss International» получила представительница города Владимира. Обладательницей титула «National Supreme» стала участница из Москвы. И главная корона «Grand Prix Supreme» была передана Юлие Арестовой из Актау.
Fashion Crown – история, которая изменила меня. Когда я приехала в Египет на конкурс, еще не знала, что вернусь оттуда другой. Нас было 12 женщин из разных стран, и каждая – с собственной историей, культурой, мечтой. Мы не соперничали – мы проживали этот путь вместе. Я представила Казахстан – и в этот момент не просто шла по сцене. Я несла с собой землю, ветер, историю своей страны, - сказала Юлия.
Напомним, ранее воспитанницы арт-студии «Колибри» привезли сразу несколько призовых титулов с международного конкурса «Future Fashion Face World Kids 2024», проходившего в Турции.
