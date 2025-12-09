Ждать ли жителям Актау праздничного концерта на День Независимости

В пресс-службе Актауского городского акимата рассказали Lada.kz о том, как в областном центре отпразднуют День Независимости Казахстана – 16 декабря.

Фото из архива Lada.kz

По информации пресс-службы администрации, в этом году крупных мероприятий, таких, как традиционные крупные концерты на набережной или площадях, в городе не ожидается.

Празднование даты пройдет в виде круглых столов, спортивных мероприятий и других менее масштабных событий.

К слову, в этом году 16 декабря выпадает на вторник. Это означает, что на следующей неделе у мангистаусцев будет три выходных: 16 декабря и 20-21 декабря (суббота, воскресенье). Переноса дат не ожидается.