Настоятель храма Пресвятой Богородицы поздравил жителей Актау с Рождеством Христовым

Настоятель храма Пресвятой Богородицы в Актау, протоиерей Сергий, обратился к жителям с рождественским поздравлением, отметив духовное значение праздника и его особую роль в жизни каждого человека, передает Lada.kz.
В своём обращении священнослужитель подчеркнул, что Рождество Христово несёт людям свет, надежду и напоминание о вечных ценностях – милосердии, любви и заботе о ближних.
«Дорогие Братья и Сестры!
Сердечно поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!
В этот святой день Церковь возвещает всему миру великую радость – Бог пришёл к людям, чтобы принести мир, любовь и спасение. Рождество Христово напоминает нам о важности милосердия, сострадания, прощения и заботы о ближних.
От всего сердца желаю каждому дому мира и уюта, каждой семье – любви, согласия и взаимопонимания, каждому человеку – крепкого здоровья, душевного спокойствия и помощи Божией во всех добрых начинаниях. Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет ваш жизненный путь, укрепляет в вере, наполняет сердца надеждой и радостью.
Особые слова благодарности – всем жителям нашего города за труды, терпение и добрые дела, совершаемые во благо ближних и всего Актау.
Да хранит Господь наш Казахстан, его жителей и гостей.
Пусть Рождество Христово принесёт в каждый дом мир, благополучие и Божие благословение».
Рождественское поздравление прозвучало в канун одного из главных христианских праздников, который традиционно объединяет людей, напоминая о духовных основах, взаимной поддержке и ответственности друг за друга.
