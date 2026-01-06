Настоятель храма Пресвятой Богородицы поздравил жителей Актау с Рождеством Христовым

В своём обращении священнослужитель подчеркнул, что Рождество Христово несёт людям свет, надежду и напоминание о вечных ценностях – милосердии, любви и заботе о ближних.

«Дорогие Братья и Сестры!

Сердечно поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

В этот святой день Церковь возвещает всему миру великую радость – Бог пришёл к людям, чтобы принести мир, любовь и спасение. Рождество Христово напоминает нам о важности милосердия, сострадания, прощения и заботы о ближних.

От всего сердца желаю каждому дому мира и уюта, каждой семье – любви, согласия и взаимопонимания, каждому человеку – крепкого здоровья, душевного спокойствия и помощи Божией во всех добрых начинаниях. Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет ваш жизненный путь, укрепляет в вере, наполняет сердца надеждой и радостью.

Особые слова благодарности – всем жителям нашего города за труды, терпение и добрые дела, совершаемые во благо ближних и всего Актау.

Да хранит Господь наш Казахстан, его жителей и гостей.

Пусть Рождество Христово принесёт в каждый дом мир, благополучие и Божие благословение».