Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.01.2026, 10:37

Настоятель храма Пресвятой Богородицы поздравил жителей Актау с Рождеством Христовым

Культура 0 1 042 Наталья Вронская

Настоятель храма Пресвятой Богородицы в Актау, протоиерей Сергий, обратился к жителям с рождественским поздравлением, отметив духовное значение праздника и его особую роль в жизни каждого человека, передает Lada.kz.

Фото прислано представителями Храма Пресвятой Богородицы в Актау
Фото прислано представителями Храма Пресвятой Богородицы в Актау

В своём обращении священнослужитель подчеркнул, что Рождество Христово несёт людям свет, надежду и напоминание о вечных ценностях  милосердии, любви и заботе о ближних.

«Дорогие Братья и Сестры!

Сердечно поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

В этот святой день Церковь возвещает всему миру великую радость  Бог пришёл к людям, чтобы принести мир, любовь и спасение. Рождество Христово напоминает нам о важности милосердия, сострадания, прощения и заботы о ближних.

От всего сердца желаю каждому дому мира и уюта, каждой семье  любви, согласия и взаимопонимания, каждому человеку  крепкого здоровья, душевного спокойствия и помощи Божией во всех добрых начинаниях. Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет ваш жизненный путь, укрепляет в вере, наполняет сердца надеждой и радостью.

Особые слова благодарности  всем жителям нашего города за труды, терпение и добрые дела, совершаемые во благо ближних и всего Актау.

Да хранит Господь наш Казахстан, его жителей и гостей.

Пусть Рождество Христово принесёт в каждый дом мир, благополучие и Божие благословение».

Рождественское поздравление прозвучало в канун одного из главных христианских праздников, который традиционно объединяет людей, напоминая о духовных основах, взаимной поддержке и ответственности друг за друга.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала материал о том, как в областном центре пройдет празднование Рождества.

21
0
0
maksimsh
maksimsh
С Рождеством Христовым!
06.01.2026, 08:44
