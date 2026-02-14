Студенты Актау об искусстве в эпоху нейросетей

Нейросети создают картины и пишут музыку за секунды, и кажется, что творческие профессии могут исчезнуть. Но студенты колледжа искусств уверены: ни один алгоритм не заменит живых эмоций и человеческой души, передаёт Lada.kz

Фото автора

Цифровые технологии бесповоротно проникли в нашу жизнь. Многие опасаются в будущем остаться без рабочих мест или вовсе жить в мире, где правят машины и нет ни капли человеческой души. Уже сейчас художники и музыканты нередко выражают недовольство тем, что их многолетний упорный труд пытаются приравнять к тому, что программа выполняет всего за пару минут.

Однако немало и тех, кто считает, что искусственный интеллект никогда не заменит картины реальных людей или живое исполнение, будоражащее разум и вызывающее настоящий восторг у зрителя.

И пока есть те, кто ценит человеческий труд, настоящее искусство искусственным не заменить.