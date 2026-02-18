Театр из Актау покорил Стамбул

Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина получил высокую оценку зарубежных критиков и был награждён кубком и дипломом на IV Международном фестивале женщин-драматургов в Стамбуле, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина

В Стамбуле с 6 по 16 февраля прошёл IV Международный фестиваль женщин-драматургов, в котором принял участие Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина.

Наш коллектив представил философскую постановку «Зілзала».

Спектакль получил высокую оценку международных театральных критиков и зрителей. Эксперты отметили глубокое философское содержание, смелое режиссерское решение и выразительную актерскую игру. Творческий коллектив удостоился положительных отзывов и тёплого приема публики.

Несмотря на то, что призовые места на фестивале не предусматривались, участники отмечались специальными наградами. По итогам мероприятия мангистауский театр был награждён кубком и дипломом, что стало свидетельством международного признания его работы.

Постановка «Зілзала» создана по мотивам рассказа Мухтара Ауэзова «Қаралы сұлу», новеллы Стефана Цвейга «Амок», а также трагических событий землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года. В спектакле раскрывается противоречие между законами, созданными человеком, и законами природы. Через судьбы трёх женщин из разных эпох показана трагедия утраты гармонии между человеком и окружающим миром.

Режиссер и автор инсценировки - заслуженный деятель Казахстана, лауреат VII Международной театральной премии «ANADOLU» (ТЮРКСОЙ) Гүлсина Мергалиева. В постановке также приняли участие известные театральные деятели и артисты региона.

Особое внимание привлекла актриса Көркем Табылған, которая была введена в спектакль всего за три дня до фестиваля, но смогла продемонстрировать высокий профессионализм и заслужить признание зрителей.

Успех коллектива в Турции вновь подтвердил высокий уровень казахстанского театрального искусства и укрепил международный имидж региона.

