На подмостках Актау: «Любите ли вы театр, как люблю его я?»

Корреспондент Lada.kz выяснил, почему в эпоху TikTok, сериалов и стримингов люди всё чаще предпочитают именно живой театр. Кто сегодня ходит в театр и какой он - современный зритель?

Фото автора

Почти каждый вечер в драматическом театре Актау можно увидеть полные залы. Казалось бы, в век гаджетов, интернета и телевидения театр должен был отойти на второй план. Однако реальность показывает обратное.

На спектакль «Мышеловка» в малом зале я попал буквально в последнюю минуту и был удивлён: свободных мест не оказалось вовсе. Зал был полон почти до отказа. Причём среди зрителей заметно преобладала молодёжь, но была и постоянная, более взрослая публика.

Постановка началась строго вовремя. Несмотря на то что спектакль длится около двух часов, актёры сумели удержать внимание зала от первой до последней сцены. Игра была эмоциональной, живой и динамичной - без монотонности и затянутости.

Артисты создали по-настоящему напряжённую детективную атмосферу, а зрители в финале провожали их бурными аплодисментами.

По наблюдениям, публика осталась довольна: выходя из зала, люди улыбались и неспешно расходились, будто получив свою порцию «театрального десерта».

Отметим, что пьеса «Мышеловка» идёт на сцене драмтеатра с 2017 года и по-прежнему собирает аншлаги.

Мы пообщались со зрителями и узнали, почему сегодня они выбирают театр, а не телевизор, интернет или экранизацию дома.

Молодой человек Газиз отметил, что поход в театр для него - это особое событие.

Фильм можно включить в любой день, а спектакль - это событие. Ради него специально готовишься, выходишь из дома, идёшь в зал. Театр даёт эмоции, которых не получишь перед экраном. Когда актёры играют детектив вживую, ты как будто сам становишься участником расследования, - рассказал он.

Ещё одна зрительница, Амина, выбирает театр, потому что здесь есть ощущение живого искусства, а не просто просмотр фильма дома на диване.

Частый зритель театра Элла объяснила, что выбрала именно его, а не экранизацию по телевизору или на ноутбуке, потому что ей хотелось увидеть живую игру актёров и почувствовать атмосферу зала.

Эту пьесу я читала около 20 лет назад и решила сначала увидеть сценическую версию, а потом перечитать. Детективная интрига в театре доставила настоящее удовольствие. К тому же приятно удивило, что в зале было много молодёжи - ребята внимательно смотрели на сцену, а не в телефоны. Хочется верить, что TikTok не так уж страшен, как его иногда малюют, - поделилась Элла.

Мы также поинтересовались у самих актёров, почему, по их мнению, люди сегодня все чаще идут в театр.

Зритель приходит в театр не просто «посмотреть спектакль». Он приходит за переживанием. Театр позволяет глубоко прочувствовать историю, прожить чужую судьбу и через неё лучше понять себя, - говорит актриса Айым Адилова.

Театр развивает мышление и душу - здесь поднимаются темы любви, выбора, совести и ответственности. Это живое искусство, где между сценой и залом возникает особая энергия, - считает актёр Ибрахим Еркебулан.

В драматическом театре каждый четверг проходят спектакли на русском языке, в остальные дни - на казахском языке.

В ближайшее время труппа отправится на фестиваль, поэтому с 9 по 13 число показы временно приостановят. Однако афиша до конца месяца уже расписана практически на каждый день.

Ближайший спектакль на русском языке - «Чудесные люди» по произведениям Антона Павловича Чехова, который состоится 19 февраля в 19:00.

Также в скором времени зрителям представят постановку по рассказам и монологам Михаила Задорнова под названием «Продайте мужа».

С репертуаром на казахском языке можно ознакомиться в афише ниже.

