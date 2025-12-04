18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.12.2025, 18:51

«Театр - это не про деньги»: гастролёры раскрыли тайны закулисья в Актау

Фоторепортажи Сергей Кораблев

В Актау с гастролями прибыл Актюбинский областной театр драмы имени Тахави Ахтанова. В течение нескольких дней актёры представят зрителям серию спектаклей, среди которых уже прошли «Бременские музыканты» и комедия «Примадонны», на которую удалось попасть корреспонденту  Lada.kz. После спектакля артисты поделились впечатлениями о театре, гастролях, любви к профессии и даже о сложностях театральной жизни.

 

 

Фото автора
Фото автора

Талия - богиня комедии - покровительствовала на сцене, вновь показывая нам ценность смеха.

Актауский зритель встретил актюбинских артистов тёплыми аплодисментами и искренними эмоциями. В зале было много зрителей старшего поколения - тех, кто, как они сами говорят, вырос в любви к театру.

«Лёгкий спектакль. Здорово, классно. Актёры очень эмоциональные. Театр нужен постоянно — в городе чувствуется нехватка, дефицит. Мы, местные театралы, ходим на «САНТ», но и гастроли — огромное удовольствие. Нам всё равно, какой жанр, лишь бы взглянуть на искусство. Действительно испытываем голод», — делятся зрители.

86-летняя Людмила Кулешова, бывший главный инженер областного телевидения, также пришла на спектакль.

Актеры свободно играли. Спектакль  житейский. Нужно больше привлекать молодежь, ставить что-то близкое им. Сегодня много зрителей старшего поколения, у которых осталась память о театре с детства. Сейчас многие забыли об этом искусстве, - сказала она.

Несмотря на продолжительность спектакля более двух часов, артисты охотно встретились с корреспондентом в гримерке. Они рассказали о театре, творчестве и о том, каким увидели актауского зрителя.

Это вторые гастроли театра в этом сезоне, до Актау актеры выступали в Атырау. Ранее Актюбинский театр приезжал в Актау только в 2008 году - 16 лет назад.

Как рассказала актриса Елизавета Пятова-Иова, театр состоит из двух трупп - русской и казахской. В этом году русской труппе исполняется 61 год, казахская работает с 1997 года. Они делят сцену и живут, как отмечают сами актёры, одной большой творческой семьёй. Среди них есть даже династии: матери с дочерьми, супруги, родственники.

В театре ежегодно выпускают 2-3 постановки. Некоторые спектакли идут десятилетиями. Например, «Забытые растраты» играют уже 21 год - и он до сих пор собирает зал.

Однако сегодняшнее количество зрителей в Актау актеры посчитали скромным для своей труппы.

По заполняемости это почти наш полный зал в Актобе, - делятся артисты.

Тем не менее они считают, что посещаемость могла упасть из-за ОРВИ и буднего дня.

Билет стоит 2000 тенге - «как чашку кофе попить», отмечают артисты, считая это доступной ценой.

Особенно запомнился зрителям актер Станислав Бахмутов, исполнивший мужскую и женские роли.

Он выступает в актюбинском театре уже три года.

У вас зритель очень хороший. Принимает и реагирует прекрасно. Шутки сыграли идеально. То, что раньше «не выстреливало», здесь вызывает реакцию. Это заряжает. Энергообмен - самое главное, - делится Станислав Бахмутов.

Он вспоминает, что раньше играл спектакли даже по шесть часов - по мотивам «Преступления и наказания».

О своем театральном пути, который начался в 4 года, рассказала актриса Серафима Костыр.

Моя мама  режиссер и актриса, работала в Алматы. Она брала меня в театр с двух месяцев: в гримцехе соединяли два кресла и укладывали спать. Со мной сидели все, кто мог. Поэтому я буквально с пеленок в театре. В 4 года впервые вышла на сцену, - вспоминает она.

А вот костюмер Андагулова Акиыс работает в театре 31 год. Она сама когда-то была актрисой казахской труппы, но с 1998 года возглавляет костюмерный цех.

Мы постоянно переодеваем актеров за кулисами. Быстро, четко готовим костюмы. Работа тяжелая, но любимая, - говорит она.

Актриса и помощник режиссера Татьяна Кинжибаева, посвятившая театру 15 лет, отмечает, что на новой сцене появляются новые фишки, импровизации.

Мы рождаем мизансцены прямо во время игры. Гастроли - это прекрасно, хотя всегда страшно выходить к новому зрителю. Но реакция здесь была очень теплая, - делится она.

Актеры отметили, что любовь к театру особенно сильна в Алматы, Астане, Кокшетау и Уральске, где расположен старейший театр страны - ему уже 167 лет. Но везде есть одна проблема - низкие зарплаты артистов.

Театр - это любовь, не про деньги. Это болезнь. Да, мы бы хотели жить только театром, но приходится работать еще где-то. Если бы зарплата была хотя бы полмиллиона - мы могли бы полностью посвятить себя сцене, - честно признаются актеры.

Актюбинские артисты будут выступать в Актау еще два дня: сегодня, 4 декабря, в 19:00 - «Отель двух миров» и 5 декабря в 19:00 - музыкальная комедия «Ханума».

