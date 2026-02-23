«Супер-казахи решат любой вопрос»: Клава Кока сняла клип в Мангистау

Популярная российская певица Клава Кока поделилась впечатлениями о поездке в Мангистаускую область, где проходили съёмки её нового клипа «Сто шагов назад», передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен с помощью ИИ

Артистка опубликовала видеоблог под названием «VLOG: съёмки в Казахстане kz ч.1», отметив, что это был только первый день «фантастической поездки». По словам певицы, полноценный клип выйдет уже в пятницу, 27 февраля, – одновременно с релизом трека. На текущий момент на странице Клавы Коки в Instagram опубликован лишь его тизер.

Путешествие началось с продолжительного перелёта, после которого команда отправилась по бездорожью навстречу живописным локациям Мангистау. В дороге артистка делилась впечатлениями по рации и даже пробовала учить казахский язык.

Одной из первых локаций стала пустынная местность. В качестве референса для съёмок использовалось изображение засушливого дерева посреди песков в Намибии. Однако, как призналась певица, в здешних местах деревьев практически нет. Тем не менее, местная команда организаторов нашла решение – дерево для съёмок доставили прямо на площадку при помощи внедорожника.

Наши супер-казахи могут решить любой вопрос, - отметила исполнительница, поблагодарив казахстанскую команду за профессионализм и тёплый приём.

Артистка также рассказала, что на этот раз съёмочная группа решила учесть прошлый опыт и тщательно подготовилась к работе в экстремальных условиях – с собой даже взяли мобильный туалет.

Однако погодные условия внесли свои коррективы. Во время съёмок в пустыне поднялся сильный, пронизывающий ветер. По словам певицы, не спасали ни пять слоёв термобелья, ни обогреватели – замёрзли руки и уши.

После завершения работы съёмочная группа столкнулась с новой проблемой: автомобили застряли в песке. К тому моменту уже почти стемнело, а транспорт долго не мог выбраться из песчаного плена.

В следующих выпусках блога Клава Кока пообещала показать «невероятные красоты», ради которых команда приехала в Мангистаускую область.

Напомним, это не первый визит российских звезд шоу-бизнеса в регион. Ранее популярная актриса Ирина Горбачева на своей официальной странице в Instagram восторженно отозвалась о степях области, указав, что обязательно вернется.

Позже регион для съемок клипа и тизера посетило башкирское трио «Ay Yola».