В Актау пройдет праздничный концерт ко Дню благодарности

В Актау пройдет праздничный концерт «Мың алғыс», посвящённый Дню благодарности, передает Lada.kz со ссылкой на КДК имени Абая.

Фото: архив Lada.kz

В воскресенье, 1 марта, в Актау состоится праздничный концерт «Мың алғыс», приуроченный ко Дню благодарности. Организатором мероприятия выступает культурно-досуговый комплекс имени Абая.

В рамках концертной программы зрителям будут представлены музыкальные и творческие номера с участием артистов и коллективов города. Отмечается, что мероприятие направлено на укрепление атмосферы единства, взаимного уважения и благодарности.

Приходите! Давайте вместе выразим благодарность друг другу и прославим наше единство и дружбу!, - говорится в сообщении.

Начало концерта – 17:00 часов. Место проведения – концертный зал КДК имени Абая.