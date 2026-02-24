«Под звуки вальса»: симфонический оркестр приглашает жителей Актау на концерт

Симфонический оркестр Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева даст концерт для любителей музыки. Прозвучат изветные классические произведения зарубежных, русских и советских композиторов.

Симфонический оркестр. Фото из архива Lada.kz

В исполнении оркестра прозвучат вальсы «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса, «Вальс цветов» Петра Чайковского, вальс из кинофильма «Метель» Георгия Свиридова, вальс из кинокартины «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки, «Джаз-сюита вальс» Дмитрия Шостаковича.

Солисты: Кумис Жумагалиева, Акмарал Косымкызы, Молдир Жайлыбаева.

Концерт состоится в зале областной филармонии (5 мкр) 27 февраля в 19:00 часов.

Справки по телефону: +7 (708) 637-87-17.