В Актау прозвучат русские романсы

Камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии исполнит для любителей музыки русские романсы. Будут представлены также произведения композиторов русской классики и современных авторов, передаёт Lada.kz .

Откроют концерт «Вальс» из Серенады для струнного оркестра и романс «То было раннею весной» Петра Чайковского.

Прозвучит романс Александра Даргомыжского на слова Александра Пушкина «Юноша и девушка».

Солисты ансамбля исполнят также романсы Сергея Рахманинова: «Здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне», «Они отвечали», «Апрель! Вешний праздничный день», «Весенние воды» и «Сон».

Вокалисты представят также романсы: «О чём в тиши ночей» Николая Римского-Корсакова, «Старый муж, грозный муж» Алексея Верстовского (из оперы «Алеко»), «Соловей» Александра Алябьева, «Средь шумного бала» и «Серенада Дон Жуана» Петра Чайковского, «Удел желанный» Ростислава Бойко и Льва Книппера, «Мелодия» Евгения Дербенко, а также два романса из кинофильма «Жестокий романс» Андрея Петрова - «Под лаской плюшевого пледа» и «А напоследок я скажу».

Солисты: Нурдаулет Нуржанов, Молдир Жайлыбаева, Акмарал Косымкызы, Бауыржан Ескали, Кумис Жумагалиева и Зарина Койшиева.

Художественный руководитель камерного ансамбля - Нэйля Арзымбетова.

Концерт русского романса состоится 4 апреля в 19:00 в зале Мангистауской областной филармонии им. Мурата Оскинбаева (5 мкр.).