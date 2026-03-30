Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
30.03.2026, 09:32

В Актау прозвучат русские романсы

Культура 0 1 017 Гульмира Садырова

Камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии исполнит для любителей музыки русские романсы. Будут представлены также произведения композиторов русской классики и современных авторов, передаёт Lada.kz.

Камерный ансамбль. Фото из архива Lada.kz
Камерный ансамбль. Фото из архива Lada.kz

Откроют концерт «Вальс» из Серенады для струнного оркестра и романс «То было раннею весной» Петра Чайковского.

Прозвучит романс Александра Даргомыжского на слова Александра Пушкина «Юноша и девушка».

Солисты ансамбля исполнят также романсы Сергея Рахманинова: «Здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне», «Они отвечали», «Апрель! Вешний праздничный день», «Весенние воды» и «Сон».

Вокалисты представят также романсы: «О чём в тиши ночей» Николая Римского-Корсакова, «Старый муж, грозный муж» Алексея Верстовского (из оперы «Алеко»), «Соловей» Александра Алябьева, «Средь шумного бала» и «Серенада Дон Жуана» Петра Чайковского, «Удел желанный» Ростислава Бойко и Льва Книппера, «Мелодия» Евгения Дербенко, а также два романса из кинофильма «Жестокий романс» Андрея Петрова - «Под лаской плюшевого пледа» и «А напоследок я скажу».

Солисты: Нурдаулет Нуржанов, Молдир Жайлыбаева, Акмарал Косымкызы, Бауыржан Ескали, Кумис Жумагалиева и Зарина Койшиева.

Художественный руководитель камерного ансамбля - Нэйля Арзымбетова.

Концерт русского романса состоится 4 апреля в 19:00 в зале Мангистауской областной филармонии им. Мурата Оскинбаева (5 мкр.).

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь