Артисты из Мангистау завоевали Гран-при в Ташкенте

Юные артисты из Жынгылды покорили жюри международного конкурса и вернулись домой с призом, передаёт Lada.kz .

В столице Узбекистана, городе Ташкенте, 29 марта прошёл международный фестиваль-конкурс «Uzory Azii», в котором принял участие детский драматический коллектив «Дарын» при сельском доме культуры села Жынгылды Мангистауского района. В категории D, в номинации «Театральное искусство», коллектив завоевал Гран-при. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Крупное культурное мероприятие было организовано международным творческим объединением «7Arts». В многожанровом международном конкурсе приняли участие творческие коллективы из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Детский драматический коллектив «Дарын» представил зрителям постановку «Қасіреттің көз жасы» по произведению писателя Отыншы Кошбаева. Спектакль был подготовлен главным режиссёром Ляйлой Садуовой и помощником режиссёра Бибигуль Улжабаевой.

По итогам конкурса коллектив получил специальное приглашение на следующий международный конкурс, который состоится в Астане.