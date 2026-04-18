Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
18.04.2026

В Мангистау издан Свод историко-культурных памятников региона

Культура | Гульмира Садырова

Изданный на днях свод историко-культурных памятников Мангистауской области стал результатом многолетнего труда сотрудников государственного историко-культурного заповедника. Об этом сообщила Жадыра Аскенбай, специалист отдела «Археология и архитектура», передает Lada.kz.

Свод памятников. Фото автора

Прошедший год стал заключительным в 15-летней работе, посвященной изданию Свода историко-культурных памятников Мангистауской области на государственном и русском языках.

В Своде две тысячи экземпляров (1500 – на казахском, 500 – на русском языке) представлены памятники республиканского и местного значения, а также объекты, состоявшие на предварительном учете – всего порядка 200 наименований. Руководила проектом, который длился один год, заведующая отделом по учету и охране памятников Камар Бимаганбетова, мною был взят переводческий процесс. Издание Свода – это большое событие не только для историко-культурного заповедника, но и для всех тех, кто интересуется краеведением. Издание станет полезным для школьников и студентов. Планируется, что ознакомиться с содержанием издания жители региона смогут в ближайшее время, - отметила Жадыра Аскенбай.

Памятники Мангистауской области датируются каменным веком и заканчиваются нашим временем. Многие из них уникальны и не имеют себе аналогов не только в Казахстане, но и во всей Евразии, уточнила глава отдела.

До недавнего времени на учете состояло 590 памятников, взятых под государственную охрану, из них 25 памятник относится к республиканской категории охраны. На сегодняшний день их число выросло до 602.

Для сохранения уникальных историко-культурных, архитектурных и археологических памятников полуострова в 1980 году был создан Мангистауский государственный историко-культурный заповедник.  

18 апреля отмечается Международный день защиты памятников и охраны исторических мест. Редакция Lada.kz поздравляет сотрудников заповедника с профессиональным праздником.

 

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

