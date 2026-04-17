Подземные мечети Мангистау: список всемирного наследия ЮНЕСКО может пополниться в июле

В Мангистауской области специалисты провели работу по подготовке пяти памятников для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что окончательное решение экспертов международной организации будет вынесено в июле этого года. Об этом Lada.kz рассказал Балтабай Балапан, директор регионального государственного историко-культурного заповедника.

Некрополь Султан Епе. Фото автора

Предварительно специалисты подготовили документы и фото-, видеоматериалы по объектам номинации: Шопан ата, Шакпак ата, Караман ата, Султан эпе, Бекет ата.

Эксперт по технической оценке Международного совета по сохранению памятников и исторических мест (ИКОМОС) и член Национальной комиссии Дмитрий Воякин вместе со специалистами республиканского предприятия «Казреставрация» специально прибыли в регион 18 сентября прошлого года. Эксперты провели работы по обследованию памятников, оценке их соответствия критериям Всемирного наследия. Команда встретилась с представителями местного сообщества, старейшинами, историками-краеведами и специалистами в области охраны историко-культурного наследия. Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2026 года, надеемся, что наши подземные мечети войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - прокомментировал Балтабай Балапан.

Для справки

Бекет-ата – это подземная мечеть и духовный центр, связанный с именем святого и просветителя Бекет-Ата. Расположена примерно в 250-300 километрах от Актау (Огланды, Устюртское плато). Бекет-ата жил в XVIII веке и был известным суфийским учителем, целителем и духовным наставником.

Комплекс Султан-эпе – некрополь, каньон и многокамернаяподземная мечеть, находящиеся в 30 километрах на северо-западе от села Таучик. Комплекс расположен у каньона, выходящего в Мангышлакский залив.

Шакпак-ата – наиболее сохранившаяся скальная мечеть, вырубленная в толще скального мыса, образованного руслами двух оврагов, спускающихся по склону горы Унгазы с юга на северо-запад, к заливу Сарытас. Расположена в 40 километрах к северо-западу от поселка Таучик на трассе древней караванной дороги.

Подземная мечеть Шопан-ата – священное для мусульман место. Расположена в юго-восточной части полуострова в местности Кызылсу (южная часть песков Туйесу), в 42 километрах к северо-востоку от поселка Кызылсай (Старый Узень).

Караман-Ата — это подземная мечеть и некрополь, высеченные в скале. Считается важным духовным и историческим памятником региона. Памятник расположен примерно в 60 километрах от Актау, в Каракиянском районе.