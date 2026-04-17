Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
17.04.2026, 18:03

Подземные мечети Мангистау: список всемирного наследия ЮНЕСКО может пополниться в июле

Культура Гульмира Садырова

В Мангистауской области специалисты провели работу по подготовке пяти памятников для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что окончательное решение экспертов международной организации будет вынесено в июле этого года. Об этом Lada.kz рассказал Балтабай Балапан, директор регионального государственного историко-культурного заповедника.

Некрополь Султан Епе. Фото автора
Некрополь Султан Епе. Фото автора

Предварительно специалисты подготовили документы и фото-, видеоматериалы по объектам номинации: Шопан ата, Шакпак ата, Караман ата, Султан эпе, Бекет ата.

Эксперт по технической оценке Международного совета по сохранению памятников и исторических мест (ИКОМОС) и член Национальной комиссии Дмитрий Воякин вместе со специалистами республиканского предприятия «Казреставрация» специально прибыли в регион 18 сентября прошлого года. Эксперты провели работы по обследованию памятников, оценке их соответствия критериям Всемирного наследия. Команда встретилась с представителями местного сообщества, старейшинами, историками-краеведами и специалистами в области охраны историко-культурного наследия. Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2026 года, надеемся, что наши подземные мечети войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - прокомментировал Балтабай Балапан.

Для справки

Бекет-ата – это подземная мечеть и духовный центр, связанный с именем святого и просветителя Бекет-Ата. Расположена примерно в 250-300 километрах от Актау (Огланды, Устюртское плато). Бекет-ата жил в XVIII веке и был известным суфийским учителем, целителем и духовным наставником.

Комплекс Султан-эпе – некрополь, каньон и многокамернаяподземная мечеть, находящиеся в 30 километрах на северо-западе от села Таучик. Комплекс расположен у каньона, выходящего в Мангышлакский залив.

Шакпак-ата – наиболее сохранившаяся скальная мечеть, вырубленная в толще скального мыса, образованного руслами двух оврагов, спускающихся по склону горы Унгазы с юга на северо-запад, к заливу Сарытас. Расположена в 40 километрах к северо-западу от поселка Таучик на трассе древней караванной дороги.

Подземная мечеть Шопан-ата – священное для мусульман место. Расположена в юго-восточной части полуострова в местности Кызылсу (южная часть песков Туйесу), в 42 километрах к северо-востоку от поселка Кызылсай (Старый Узень).

Караман-Ата — это подземная мечеть и некрополь, высеченные в скале. Считается важным духовным и историческим памятником региона. Памятник расположен примерно в 60 километрах от Актау, в Каракиянском районе.

3
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь