«Без чая я терял силы»: в музее Мангистау хранят вещь, спасавшую Шевченко от одиночества в ссылке

Есть вещи, которые хранят историю тише архивов – без дат и протоколов, но с куда более живой памятью. В регионе такой реликвией стал самый обычный на первый взгляд медный чайник, напрямую связанный с именем Тараса Шевченко. Заведующая Тупкараганским районным филиалом Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А. Кекильбайулы Айгуль Балабаева рассказала корреспонденту Lada.kz о воспоминаниях ссыльного поэта.

Для музея это не просто бытовой предмет – это почти свидетель эпохи, в которой поэт жил, страдал и, несмотря ни на что, продолжал творить. Сам Шевченко писал о нём в дневнике 2 июля 1857 года, называя чайник одной из двух вещей, помогавших ему не сломаться в период ожидания свободы. Вторым был журнал, но именно чай, по признанию поэта, возвращал ему силы и вдохновение.

Без чая я испытывал усталость и утрату работоспособности; однако стоило приступить к чаепитию, как творческий процесс активизировался, - отмечал он.

И добавлял: чтобы скрасить одиночество, приобрёл медный чайник за 250 копеек. Спустя десятилетия этот самый предмет неожиданно вернулся в культурное пространство региона. В 1932 году, во время торжественного открытия музея, местный фельдшер С. Серёгин, известный жителям как Серёке, передал директору старинный медный чайник. Реликвию бережно приняли и сохранили.

Сегодня этот чайник по-прежнему находится в экспозиции – в землянке Тупкараганского районного филиала Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбайулы. Скромный предмет, который когда-то помогал великому поэту справляться с одиночеством, теперь сам стал частью истории.

Как отмечает заведующая филиалом Айгуль Балабаева, для музея особенно ценны вещи, связанные с Шевченко. Потому что за ними – не только прошлое, но и очень личная, почти человеческая история силы, привычек и тихих способов выжить.

Напомним, ранее сотрудники музея в Мангистауской области поведали журналисту Lada.kz историю несчастной любви Тараса Григорьевича Шевченко. По их сведениям, поэт был влюблен в крепостную Лукерью, мечтал на ней жениться, «видеть ее вольной».