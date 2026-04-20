18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 12:44

«Без чая я терял силы»: в музее Мангистау хранят вещь, спасавшую Шевченко от одиночества в ссылке

Культура 0 2 819 Наталья Вронская

Есть вещи, которые хранят историю тише архивов – без дат и протоколов, но с куда более живой памятью. В регионе такой реликвией стал самый обычный на первый взгляд медный чайник, напрямую связанный с именем Тараса Шевченко. Заведующая Тупкараганским районным филиалом Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А. Кекильбайулы Айгуль Балабаева рассказала корреспонденту Lada.kz о воспоминаниях ссыльного поэта.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Для музея это не просто бытовой предмет – это почти свидетель эпохи, в которой поэт жил, страдал и, несмотря ни на что, продолжал творить. Сам Шевченко писал о нём в дневнике 2 июля 1857 года, называя чайник одной из двух вещей, помогавших ему не сломаться в период ожидания свободы. Вторым был журнал, но именно чай, по признанию поэта, возвращал ему силы и вдохновение.

Без чая я испытывал усталость и утрату работоспособности; однако стоило приступить к чаепитию, как творческий процесс активизировался, - отмечал он.

И добавлял: чтобы скрасить одиночество, приобрёл медный чайник за 250 копеек. Спустя десятилетия этот самый предмет неожиданно вернулся в культурное пространство региона. В 1932 году, во время торжественного открытия музея, местный фельдшер С. Серёгин, известный жителям как Серёке, передал директору старинный медный чайник. Реликвию бережно приняли и сохранили.

Сегодня этот чайник по-прежнему находится в экспозиции – в землянке Тупкараганского районного филиала Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбайулы. Скромный предмет, который когда-то помогал великому поэту справляться с одиночеством, теперь сам стал частью истории.

Как отмечает заведующая филиалом Айгуль Балабаева, для музея особенно ценны вещи, связанные с Шевченко. Потому что за ними – не только прошлое, но и очень личная, почти человеческая история силы, привычек и тихих способов выжить.

Напомним, ранее сотрудники музея в Мангистауской области поведали журналисту Lada.kz историю несчастной любви Тараса Григорьевича Шевченко. По их сведениям, поэт был влюблен в крепостную Лукерью, мечтал на ней жениться, «видеть ее вольной».

31
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь