Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
20.04.2026, 14:11

Театр имени Н. Жантурина в Актау представил репертуар на май

Культура 0 1 331 Наталья Вронская

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представил афишу спектаклей на май 2026 года. В этом месяце жителей и гостей города ждут премьера в большом зале, постановки на казахском и русском языке и полюбившиеся сказки для детей, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Главным событием мая станет премьера социальной драмы «Мұғалім» (автор – К. Мұрат, режиссер – Д. Базарқұлов). Постановку представят в большом зале трижды: 6, 13 и 14 мая.

Для тех, кто предпочитает классику на русском языке, 21 мая состоится моноспектакль Стефана Цвейга «Измена».

На странице театра в Instagram представлена подробная афиша:

  • 2 мая, 11:00 часов – «Ән сал» (семейная сказка);
  • 3 мая, 19:00 часов – «Махаббат, қызық мол жылдар» (мелодрама);
  • 6 мая, 19:00 часов – «Мұғалім» (ПРЕМЬЕРА!);
  • 8 мая, 19:00 часов – «Ана – Жер ана» (трагедия);
  • 10 мая, 19:00 часов – «Той» (трагикомедия);
  • 13 мая, 19:00 часов – «Мұғалім» (ПРЕМЬЕРА!);
  • 14 мая, 19:00 часов – «Мұғалім» (ПРЕМЬЕРА!);
  • 15 мая, 19:00 часов – «Менің атым Қожа» (ностальгия);
  • 16 мая, 11:00 часов – «Етік киген мысық» (сказка);
  • 17 мая, 19:00 часов – «Жолайрық» (драма);
  • 20 мая, 19:00 часов – «Перзентхана» (драма);
  • 21 мая, 19:00 часов – «Измена» (моноспектакль на русском языке);
  • 22 мая, 19:00 часов – «Көке» (комедия);
  • 23 мая, 11:00 часов – «Бауырсақ» (сказка);
  • 24 мая, 19:00 часов – «Бір шөкім бұлт» (моноспектакль).

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте Ticketon.kz.

Справки по номерам телефонов: +7 (7292) 60-10-03, +7 (7292) 60-10-04.

