Театр имени Н. Жантурина в Актау представил репертуар на май

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представил афишу спектаклей на май 2026 года. В этом месяце жителей и гостей города ждут премьера в большом зале, постановки на казахском и русском языке и полюбившиеся сказки для детей, передает Lada.kz.
Главным событием мая станет премьера социальной драмы «Мұғалім» (автор – К. Мұрат, режиссер – Д. Базарқұлов). Постановку представят в большом зале трижды: 6, 13 и 14 мая.
Для тех, кто предпочитает классику на русском языке, 21 мая состоится моноспектакль Стефана Цвейга «Измена».
