Театр имени Н. Жантурина в Актау представил репертуар на май

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представил афишу спектаклей на май 2026 года. В этом месяце жителей и гостей города ждут премьера в большом зале, постановки на казахском и русском языке и полюбившиеся сказки для детей, передает Lada.kz .

Главным событием мая станет премьера социальной драмы «Мұғалім» (автор – К. Мұрат, режиссер – Д. Базарқұлов). Постановку представят в большом зале трижды: 6, 13 и 14 мая.

Для тех, кто предпочитает классику на русском языке, 21 мая состоится моноспектакль Стефана Цвейга «Измена».

На странице театра в Instagram представлена подробная афиша:

2 мая, 11:00 часов – «Ән сал» (семейная сказка);

3 мая, 19:00 часов – «Махаббат, қызық мол жылдар» (мелодрама);

6 мая, 19:00 часов – «Мұғалім» (ПРЕМЬЕРА!);

8 мая, 19:00 часов – «Ана – Жер ана» (трагедия);

10 мая, 19:00 часов – «Той» (трагикомедия);

13 мая, 19:00 часов – «Мұғалім» (ПРЕМЬЕРА!);

14 мая, 19:00 часов – «Мұғалім» (ПРЕМЬЕРА!);

15 мая, 19:00 часов – «Менің атым Қожа» (ностальгия);

16 мая, 11:00 часов – «Етік киген мысық» (сказка);

17 мая, 19:00 часов – «Жолайрық» (драма);

20 мая, 19:00 часов – «Перзентхана» (драма);

21 мая, 19:00 часов – «Измена» (моноспектакль на русском языке);

22 мая, 19:00 часов – «Көке» (комедия);

23 мая, 11:00 часов – «Бауырсақ» (сказка);

24 мая, 19:00 часов – «Бір шөкім бұлт» (моноспектакль).

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте Ticketon.kz.

Справки по номерам телефонов: +7 (7292) 60-10-03, +7 (7292) 60-10-04.