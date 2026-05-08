18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 19:55

В Актау вернули историческое наследие первого казахского генерала

Культура 0 1 777 Сергей Кораблев

На родную землю вернули личные вещи первого казахского генерала Шакира Жексенбаева. Реликвии переданы в музей Актау и стали частью новой исторической экспозиции, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
Фото предоставили в департаменте полиции региона

В Актау реализовали уникальный историко-культурный проект, посвященный сохранению памяти выдающихся представителей казахского народа. При поддержке департамента полиции Мангистауской области в регион были возвращены личные вещи первого казахского генерала Шакира Жексенбаева.

Для этого делегация из Мангистауской области посетила Москву, где встретилась с родственниками генерала. Семья передала архивные материалы, памятные предметы и личные вещи, которые долгие годы хранились за пределами Казахстана.

Все реликвии переданы в фонд областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева. Кроме того, в музее открыли специальную экспозицию, посвященную преемственности поколений и генералам, прославившим Мангистауский регион.

В экспозиции также представлены награды и личные вещи генерал-майоров Сагындыка Аяганова и Мухтара Кожаева, продолживших традиции служения стране и укрепления общественной безопасности.

Напомним, ранее российский генерал предложил Казахстану совместную работу спецслужб из-за атак беспилотников.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Вот это новость,спасибо,обязятельно пойду смотреть...Хрень полная
07.05.2026, 16:58
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь