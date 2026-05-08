В Актау вернули историческое наследие первого казахского генерала

На родную землю вернули личные вещи первого казахского генерала Шакира Жексенбаева. Реликвии переданы в музей Актау и стали частью новой исторической экспозиции, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в департаменте полиции региона

В Актау реализовали уникальный историко-культурный проект, посвященный сохранению памяти выдающихся представителей казахского народа. При поддержке департамента полиции Мангистауской области в регион были возвращены личные вещи первого казахского генерала Шакира Жексенбаева.

Для этого делегация из Мангистауской области посетила Москву, где встретилась с родственниками генерала. Семья передала архивные материалы, памятные предметы и личные вещи, которые долгие годы хранились за пределами Казахстана.

Все реликвии переданы в фонд областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева. Кроме того, в музее открыли специальную экспозицию, посвященную преемственности поколений и генералам, прославившим Мангистауский регион.

В экспозиции также представлены награды и личные вещи генерал-майоров Сагындыка Аяганова и Мухтара Кожаева, продолживших традиции служения стране и укрепления общественной безопасности.

