Российский генерал предложил Казахстану совместную работу спецслужб из-за атак беспилотников

Новости Казахстана 0 835

В России заявили о необходимости усиления взаимодействия со спецслужбами Казахстана и координации систем ПВО на фоне атак беспилотников и инцидентов в приграничных регионах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил о необходимости более тесного сотрудничества России и Казахстана в сфере безопасности. По его словам, речь идет прежде всего о координации спецслужб и интеграции систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты приграничных российских регионов.

Возможная координация спецслужб и ПВО

Попов отметил, что взаимодействие двух стран на уровне спецслужб могло бы повысить эффективность контроля воздушного пространства и своевременного реагирования на угрозы.

Он подчеркнул, что совместная работа систем ПВО России и Казахстана, по его мнению, позволит:

  • усилить контроль за использованием воздушного пространства;
  • повысить безопасность приграничных территорий;
  • оперативнее реагировать на возможные угрозы с воздуха.

При этом он заявил, что подобные меры требуют политического решения на межгосударственном уровне.

Заявления о возможных источниках запусков дронов

В своем комментарии генерал-майор также допустил, что беспилотники, используемые для атак на российские регионы, теоретически могут запускаться с территории Казахстана.

При этом он подчеркнул, что речь идет о предположениях и возможных сценариях, а не подтвержденных фактах, и такие вопросы, по его мнению, должны рассматриваться в рамках взаимодействия спецслужб двух стран.

Контекст переговоров между Москвой и Астаной

Попов связал обсуждение темы безопасности с текущими дипломатическими контактами между Россией и Казахстаном. Он напомнил о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Казахстана, а также о подготовке визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

По его словам, вопросы безопасности и приграничного взаимодействия могут обсуждаться в неформальном формате в рамках этих переговоров.

Инцидент в Орске

Отдельно в материале упоминается ситуация в Орске Оренбургской области, где 29 апреля местные жители сообщили о звуках взрывов и работе ПВО.

По данным ряда Telegram-каналов, система противовоздушной обороны отражала атаку беспилотников. Перед этим в городе была включена сирена воздушной тревоги, а позже в одном из районов наблюдалось задымление.

