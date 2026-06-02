Историко-культурное наследие оцифровали в Мангистау

В Мангистауской области проект интерактивной карты «Священные места Мангистау» продолжает пополняться новыми данными и становится все более доступной и современной информационной площадкой для пользователей, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: shutterstock

Проект был впервые запущен в сентябре 2018 года и разработан на казахском, русском и английском языках. Исторические и культурные объекты особой значимости были представлены в формате 3D-панорам, что позволяет пользователям знакомиться с ними дистанционно. Кроме того, была создана база данных объектов историко-культурного наследия Мангистауской области в формате Microsoft Access, а также разработана интерактивная карта сакральных мест региона в масштабе 1:500 000.

В интерактивную карту включены объекты, входящие в перечень сакральных мест республиканского и местного значения. Среди них - природные ландшафты, историко-культурные памятники, архитектурные сооружения, мавзолеи, а также места, связанные с важными историческими и общественно-политическими событиями.

С момента запуска проект регулярно пополняется новыми материалами. В период с 2018 по 2025 годы ежегодно в базу данных вносилась информация о 12 историко-культурных памятниках. В этом году планируется увеличить этот показатель до 40 объектов в год и поддерживать такой темп в дальнейшем.

В настоящее время на интерактивной карте размещена подробная информация о 75 историко-культурных памятниках Мангистауской области.