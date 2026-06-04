«Он говорит через картины»: выставка подростка с особыми потребностями пройдет в Актау

В Актау пройдет первая персональная выставка 14-летнего Богдана Кондрашова. За шесть лет подросток создал около 60 картин в технике алмазной мозаики, которые впервые будут представлены широкой публике, сообщает Lada.kz .

Фото предоставила мама подростка

Как рассказала мама мальчика Эвелина Югай, у Богдана диагностированы генетическое заболевание - мышечная дистрофия, задержка психоречевого развития и аутистические особенности. Подросток имеет инвалидность второй группы и обучается в специальной школе.

По словам матери, такие заболевания не поддаются полному излечению, поэтому творчество стало для Богдана не просто увлечением, а важной частью жизни.

Мозаикой он начал заниматься 6 лет назад. Сначала собирал небольшие картины, а затем перешел к большим работам. Ему это очень нравится. Это его успокаивает. Вся выставка, которую увидят посетители, собрана за шесть лет, - рассказала Эвелина Югай.

Богдан не разговаривает и понимает не всю обращенную к нему речь, однако через свои работы выражает эмоции и интерес к окружающему миру. Каждая картина состоит из 1000 маленьких элементов и требует огромного терпения, усидчивости и многочасовой работы.

Как отмечает мама подростка, цель выставки - не заработок.

Наша задача - вернуть средства, потраченные на материалы, чтобы Богдан мог продолжать заниматься любимым делом, создавать новые работы и радовать ими других людей, - говорит она.

На выставке будет представлено около 60 картин, выполненных в технике алмазной мозаики.

Вход для всех желающих свободный.

Выставка пройдет 5 и 6 июня с 12:00 до 18:00 в Taigara Art Studio по адресу: 3 микрорайон, дом №15. Торжественное открытие состоится 5 июня в 12:00.