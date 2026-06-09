В Мангистау в городище Каракабак обнаружен уникальный артефакт VI века

В ходе археологических раскопок на территории древнего городища Каракабак обнаружен ценный исторический экспонат - старинный кувшин. По оценкам исследователей, возраст находки датируется примерно VI веком нашей эры, передаёт Lada.kz .

Фото: Мангистауский областной историко-краеведческий музей им. Кекильбайулы

О ценной находке в социальных сетях сообщил археолог Андрей Астафьев. По предварительному анализу сосуд был изготовлен местными ремесленниками. Ученые отмечают, что детальное изучение артефакта позволит расширить представления о быте, традициях и уровне развития ремесла жителей древнего городища.

Как подчеркивают специалисты, данная находка имеет важное научное значение. Она предоставит исследователям дополнительные верифицированные сведения, необходимые для комплексного изучения историко-культурного наследия региона.

Городище Каракабак представляет собой один из самых значимых и уникальных археологических памятников на территории Мангистауской области. Этот древний город, расположенный недалеко от села Таучик, существовал примерно в I–VI веках нашей эры. Открытие Каракабака кардинально изменило представление историков об этом регионе, доказав, что древний полуостров Мангышлак был не только территорией кочевников, но и местом с развитой оседлой городской культурой.

В начале июня Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени А. Кекильбайулы сообщал о старте научно-исследовательских работ и археологических раскопок на городище Каракабак.