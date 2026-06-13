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13.06.2026, 15:21

Певец Нуржан Керменбаев снял новый клип в Актау

Культура 0 1 140 Ольга Максимова

Известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев снял в городе Актау новый клип на песню «Жолама». По словам артиста, на этот раз для съемок была выбрана не только одна из популярных городских локаций, но и место с особой атмосферой, передаёт Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

6 дом 22 мкр Актау. Кадр из видео
6 дом 22 мкр Актау. Кадр из видео

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Как рассказал певец, идея съемок была реализована после предложения актауского видеографа по имени Асылбек.

«Я очень люблю город Актау и Мангистауский регион. Каждый раз приезжаю сюда с большим удовольствием. В этот раз мой младший брат и видеограф из Актау Асылбек предложил снять видео. Так мы и приступили к работе над клипом», - отметил Нуржан Керменбаев.

Съемочная группа выбрала территорию, которая привлекает внимание своей необычной эстетикой, и именно там проходили съемки. Артист подчеркнул, что в Актау много красивых мест, однако в этот раз они стремились найти особенную локацию, которую зрители видят не так часто.

Одной из таких мест стал 22 микрорайон Актау, который не входит в «открыточный» перечень локаций.

Нуржан Керменбаев также признался, что во время съемок был впечатлен культурой и уважительным отношением жителей города.

«Для меня Актау всегда занимает особое место. Каждый раз, приезжая сюда, я чувствую теплое отношение местных жителей. Конечно, Актау — красивый город, но, на мой взгляд, его главным украшением являются люди. Несмотря на то что многие видели процесс съемок, никто не создавал помех. Напротив, водители останавливались, а пешеходы уступали дорогу и обходили съемочную площадку, проявляя понимание и уважение. За такую культуру и доброжелательность хочу выразить искреннюю благодарность жителям», — сказал певец. 

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