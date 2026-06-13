Певец Нуржан Керменбаев снял новый клип в Актау

Известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев снял в городе Актау новый клип на песню «Жолама». По словам артиста, на этот раз для съемок была выбрана не только одна из популярных городских локаций, но и место с особой атмосферой, передаёт Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

6 дом 22 мкр Актау. Кадр из видео

Как рассказал певец, идея съемок была реализована после предложения актауского видеографа по имени Асылбек.

«Я очень люблю город Актау и Мангистауский регион. Каждый раз приезжаю сюда с большим удовольствием. В этот раз мой младший брат и видеограф из Актау Асылбек предложил снять видео. Так мы и приступили к работе над клипом», - отметил Нуржан Керменбаев.

Съемочная группа выбрала территорию, которая привлекает внимание своей необычной эстетикой, и именно там проходили съемки. Артист подчеркнул, что в Актау много красивых мест, однако в этот раз они стремились найти особенную локацию, которую зрители видят не так часто.

Одной из таких мест стал 22 микрорайон Актау, который не входит в «открыточный» перечень локаций.

Нуржан Керменбаев также признался, что во время съемок был впечатлен культурой и уважительным отношением жителей города.