Концерты, караоке и асық ату: в Мунайлинском районе опубликовали программу летних праздников

В селах и сельских округах Мунайлинского района пройдет серия культурно-спортивных мероприятий. Для жителей подготовили выездные концерты, караоке-вечера, национальные игры и спортивные состязания, сообщает Lada.kz.
Организатором выступает отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мунайлинского района совместно с сельскими домами культуры. Мероприятия охватят семь сельских округов с 15 июля по 30 августа.
Первыми мероприятия примут:
В августе праздничные торжества состоятся:
Начало всех мероприятий запланировано на 19:00.
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