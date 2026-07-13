Концерты, караоке и асық ату: в Мунайлинском районе опубликовали программу летних праздников

В селах и сельских округах Мунайлинского района пройдет серия культурно-спортивных мероприятий. Для жителей подготовили выездные концерты, караоке-вечера, национальные игры и спортивные состязания, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

Организатором выступает отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мунайлинского района совместно с сельскими домами культуры. Мероприятия охватят семь сельских округов с 15 июля по 30 августа.

Первыми мероприятия примут:

15 июля - село Кызылтобе;

- село Кызылтобе; 23 июля - село Баянды;

- село Баянды; 30 июля – село Емир.

В августе праздничные торжества состоятся:

6 августа - село Даулет;

- село Даулет; 20 августа - село Атамекен;

- село Атамекен; 21 августа - село Батыр;

- село Батыр; 30 августа - село Баскудук.

Начало всех мероприятий запланировано на 19:00.