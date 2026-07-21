Художница из Актау создает объемные произведения о культуре Казахстана

Фото: скришот из видео instagram.com/inna_ermakova_/

Кисть, краски и холст – ее главные инструменты уже больше четверти века. Последние шесть лет Инна Ермакова работает в авторской технике, соединяя академическую живопись с элементами барельефа. На одну картину уходит от нескольких месяцев до года. Как признаётся художница, самое ценное в работе – возможность рассказать о Казахстане, его истории и культуре.

Это мой родной дом, я родилась здесь. Я впитала эту культуру ещё с детства. Всё, что меня окружало, и кого я вижу, того я рисую. Я посещала праздники. У нас, тем более на территории Мангистау, всегда Наурыз проходил, юрты были. Родители меня тоже водили на всякие праздники, - рассказывает Инна Ермакова.

Прежде чем взяться за кисть, Инна погружается в историю. Изучает архивы, книги и документы. Для неё важно, чтобы каждая деталь была не только красивой, но и исторически точной.

У меня большая библиотека дома, мои родители читающие и нас приучили к чтению. В студии у нас тоже хорошая коллекция, мы собираем старые книги. Потом спрашиваем у людей, которые более старшего поколения, знают хорошо историю. Они нас консультируют по этим темам. И когда мы пишем картину, мы тоже слушаем аудиокниги, какие-то документальные передачи, - говорит мастер кисти и холста.

Своим опытом художница делится с учениками. Например, Асель Мурзагалиева приходит сюда уже восемь лет. Говорит, именно здесь она поверила в свои силы.

Первый раз, когда я пришла, вообще я боялась. Всё равно думаешь, что кто-то будет смеяться или ещё что-нибудь скажет, мол, она не умеет даже кисточку держать. Но я преодолела этот страх. Пришла. И вот с Инной Ермаковой я этого страха не чувствовала. Сразу у меня получилось нарисовать, я помню, очки нарисовали 3D. Мне все её работы нравятся. Потому что она работает с душой. Полностью отдаётся, - говорит Асель Мурзагалиева.

Для Инны каждая картина – это приглашение к разговору об истории. И если после выставки кто-то захочет открыть книгу, узнать больше о выдающихся казахстанцах или по-новому взглянуть на культуру своей страны, значит, говорит художница, её работа выполнена не зря.

Источник: Из личного архива Инны Ермаковой/naizanews.kz