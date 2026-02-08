Художник в тельняшке: матрос морской пехоты близ Актау пишет картины

В гарнизоне военнослужащий срочной службы морской пехоты Бакдаулет Куздибаев совмещает армейскую службу с творчеством – он создает картины, посвященные героям истории Казахстана. Подробнее – в материале Lada.kz .

Фото предоставил заместитель командира десантно-штурмового батальона по воспитательной и социальной правовой работы старший лейтенант Айтмұхамед Әбдімүтәліп

Матрос Бакдаулет Куздибаев проходит срочную военную службу в составе 3-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмового батальона морской пехоты воинской части 29011.

Военнослужащий был призван из Атырауской области осенью 2025 года. Сейчас ему 18 лет, в армии он служит уже четыре месяца.

До призыва он окончил колледж ТОО «Мед Профи» в Кульсары, освоив специальность фельдшера.

Как сообщил заместитель командира десантно-штурмового батальона по воспитательной и социальной правовой работе, старший лейтенант Айтмұхамед Әбдімүтәліп, о том, что молодой солдат увлекается рисованием, стало известно в ходе повседневного общения с личным составом.

Выяснилось, что живопись – его давнее и осознанное хобби.

Сослуживцы относятся к творчеству Бакдаулета Куздибаева с уважением и искренним интересом. По словам командования, его работы вызывают положительные эмоции у военнослужащих и создают в подразделении благоприятную атмосферу.

Командование батальона поддерживает его увлечение и предоставляет возможность заниматься рисованием в свободное от службы время, отмечая, что такие занятия положительно влияют на морально-психологическое состояние личного состава.

Сам Бакдаулет Куздибаев планирует и дальше развиваться в сфере изобразительного искусства. При этом после завершения военной службы он намерен работать по полученной медицинской специальности фельдшера, а рисование рассматривает как важную часть своей жизни и любимое дело.

