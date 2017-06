Нурболат Наурызбек стал победителем конкурса «Детский голос Мангистау-2017»

- Конкурс прошел на одном дыхании. Подарки получили все участники. Каждый наставник болел за своего подопечного. Выбор был очень сложный. Благодарим организаторов и спонсоров. Родителям спасибо за их вклад и терпение, - рассказала Зухра Таласова.

Нурболат считает, что победил благодаря своему наставнику Алену Дильдебаеву. Конкурсанту 13 лет, три года он занимается вокалом в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Его мечта - стать знаменитым артистом. Часть полученных денег он планирует потратить на запись авторской песни.Второе место заняла 11-летняя Нейля Кульманова. Она исполнила песню Whitney Houston - I Will Always Love You. Призеру конкурса вручили приз 150 тысяч тенге.Замкнула тройку победителей конкурса 13-летняя Аружан Сагынгалиева, исполнив композицию Je t'aime Лары Фабиан. Исполнительнице вручили 100 тысяч тенге.Члены жюри, в состав которого вошли приглашенные гости - певица Айна Исаева и гитарист Ru-Me из Алматы, выставляли оценки каждому участнику после исполнения песни. Результаты огласили в финале концерта.Организаторы отметили, что подобные конкурсы планируют проводить и в будущем, чтобы привлечь не только детей, но и взрослых, и дать им шанс проявить себя на сцене.