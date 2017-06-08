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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:38

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Нурболат Наурызбек стал победителем конкурса «Детский голос Мангистау-2017»

Юный певец исполнил песню Mamma Knows Best и получил главный приз - 200 000 тенге, которые планирует потратить на запись песни. Об итогах конкурса рассказала Зухра Таласова, организатор проекта.

Победитель конкурса. Фото автора
Нурболат считает, что победил благодаря своему наставнику Алену Дильдебаеву. Конкурсанту 13 лет, три года он занимается вокалом в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Его мечта - стать знаменитым артистом. Часть полученных денег он планирует потратить на запись авторской песни.

Нурболат Наурызбек стал победителем конкурса «Детский голос Мангистау-2017»


Второе место заняла 11-летняя Нейля Кульманова. Она исполнила песню Whitney Houston - I Will Always Love You. Призеру конкурса вручили приз 150 тысяч тенге.

Нурболат Наурызбек стал победителем конкурса «Детский голос Мангистау-2017»


Замкнула тройку победителей конкурса 13-летняя Аружан Сагынгалиева, исполнив композицию Je t'aime Лары Фабиан. Исполнительнице вручили 100 тысяч тенге.

Члены жюри, в состав которого вошли приглашенные гости - певица Айна Исаева и гитарист Ru-Me из Алматы, выставляли оценки каждому участнику после исполнения песни. Результаты огласили в финале концерта.

Нурболат Наурызбек стал победителем конкурса «Детский голос Мангистау-2017»


- Конкурс прошел на одном дыхании. Подарки получили все участники. Каждый наставник болел за своего подопечного. Выбор был очень сложный. Благодарим организаторов и спонсоров. Родителям спасибо за их вклад и терпение, - рассказала Зухра Таласова.


Организаторы отметили, что подобные конкурсы планируют проводить и в будущем, чтобы привлечь не только детей, но и взрослых, и дать им шанс проявить себя на сцене.

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