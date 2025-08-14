Мангистау под мусорным прессом: пойманы тысячи нарушителей

Қазақ тіліне аудару

Фото: pixabay.com/

По данным департамента полиции региона, с 15 апреля по сегодняшний день полицейские региона выявили 17 714 административных правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства и загрязнением окружающей среды.

Найдена 21 незаконная стихийная свалка, материалы переданы в местные исполнительные органы для ликвидации.

Задержан 21 водитель большегрузов, сбросивших строительные отходы в неположенных местах - техника отправлена на штрафстоянку.

По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства) состалены 12 313 протоколов, по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) - 5 401 протокол.

Полиция области предупреждает: за выброс мусора в несанкционированных местах и повреждение зеленых насаждений грозят крупные штрафы.

Напомним, в редакцию Lada.kz поступили обращения от жителей Актау, которые пожаловались на плачевное состояние единственного парка в городе. По словам людей, вся территория парка завалена мусором. В городском акимате прокомментировали ситуацию.