18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.08.2025, 09:32

Мангистау под мусорным прессом: пойманы тысячи нарушителей

Экология 0 1 486 Сергей Кораблев

В Мангистауской области продолжается республиканская экологическая акция «Чистый Казахстан», сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com/
Фото: pixabay.com/

По данным департамента полиции региона, с 15 апреля по сегодняшний день полицейские региона выявили 17 714 административных правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства и загрязнением окружающей среды.

Найдена 21 незаконная стихийная свалка, материалы переданы в местные исполнительные органы для ликвидации.

Задержан 21 водитель большегрузов, сбросивших строительные отходы в неположенных местах - техника отправлена на штрафстоянку.

По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства) состалены 12 313 протоколов, по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) - 5 401 протокол.

Полиция области предупреждает: за выброс мусора в несанкционированных местах и повреждение зеленых насаждений грозят крупные штрафы.

Напомним, в редакцию Lada.kz поступили обращения от жителей Актау, которые пожаловались на плачевное состояние единственного парка в городе. По словам людей, вся территория парка завалена мусором. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

9
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Начните уже жёстко штрафовать тех кто к мусорным контейнерам выносит мебель и строительный мусор
14.08.2025, 06:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…