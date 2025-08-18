«Голос Каспия»: экоактивисты предложили 10 шагов по спасению моря

Медиафорум «Голос Каспия» прошел в столице 16 августа – на нем были озвучены проблемы, с которыми за последние годы столкнулся главный водоем Мангистауской области. Экоактивисты предложили 10 конкретных шагов по спасению моря – стратегический документ намерены донести до уровня высших должностных лиц. Что он предлагает - в материале Lada.kz.
Организаторами мероприятия выступили сооснователи международного движения Save The Caspian Sea Вадим Ни и Галина Чернова, а также генеральный менеджер Lada.kz Баглан Айдашов. Участниками медиафорума стали активисты и представители СМИ, медиаменеджеры, экологи, блогеры.
По словам спикеров, обмеление – далеко не единственная проблема Каспийского моря.
В ходе медиафорума Галина Чернова представила основные риски и угрозы для морской акватории водоема. Среди них:
Как отметила спикер, особую опасность для будущего Каспия представляют недропользователи, в частности, нефтяные корпорации.
Так, негативно на экосистеме Каспия сказываются проводимые компаниями следующие виды деятельности: сейсморазведочные работы; инженерно-геологические исследования; обустройство месторождений (искусственные острова, платформы); прокладка трубопроводов; транспортные вспомогательные операции, использование танкеров, судов, ледоколов; эксплуатация месторождений; строительство морских каналов.
Помимо вышесказанного, отмечались факты разлива химикатов и реагентов в море, нарушение донных отложений, взмучивание осадочных пород, проведение взрывных работ и сейсмических исследований, увеличение объемов судоходства, полетов вертолетов, использование судов на воздушной подушке с колоссальным нарушением норм шума и вибрации в зонах гнездования птиц и мест нагула осетровых, взрывные работы на карьерах ракушечника, отсыпка искусственных островов в акватории Северо-Восточного Каспия, появление видов-вселенцев (гребневик Мнемиопсис) – представителей флоры и фауны, которые не являются коренными обитателями моря.
Проводимые работы в водоеме и отсутствие более строгого контроля со стороны государственных органов на законодательном уровне сказывается на биоте моря.
Так, начиная с 2000-х годов, в акватории Каспия фиксировались случаи массовой гибели тюленей, осетровых видов рыб, жаворонков, зябликов, варакушек, лебедей, краснокнижных кудрявых пеликанов, чаек-хохотуний, крачек, а также подрыва промыслового значения кильки.
В море запускают ледоколы для того, чтобы беспрерывно обеспечивать нефтедобычу на Кашагане, не останавливаясь на зимнее время. Чем опасны такие суда? Они рубят лед, на котором осуществляют щенку тюлени. В других условиях она невозможна. Если жизненное пространство, ареал обитания тюленей разрушают, то их популяция начинает сокращаться, - отметила Галина Чернова.
Спикер, основываясь на данных великобританского института Лидс, заявила, что сегодня потомство вынашивают только старородящие самки эндемика. У молодых же идет прерывание беременности.
Кроме того, во время проведения дноуглубительных работ при строительстве морских каналов гибнет бентос (совокупность организмов, обитающих на дне водоемов) – именно он служит основой кормовой базы для ряда морских обитателей.
Галина Чернова отметила, что Каспий на текущий момент – «слепой». Это подразумевает отсутствие экологических постов и станций мониторинга за состоянием морской экосистемы. Появление таких объектов, по мнению сооснователя движения Save The Caspian Sea, помогло бы выявлять проблемы на ранней стадии и своевременно принимать меры, не доводя ситуацию до критической.
Отсутствует государственный экологический мониторинг, нет станций наблюдения, хотя бы за островами Кашагана, для того, чтобы мы могли иметь свои данные, а не те, которые нам предоставляют нефтяные компании в рамках производственно-экологического контроля. Нет и экологических постов, которые бы делали хотя бы разовые замеры для того, чтобы знать, что происходит на море – и с точки зрения выбросов, и сбросов, - подчеркнула спикер.
Вадим Ни на медиафоруме заявил о том, что на текущий момент казахстанцы не имеют полного доступа к информации о соглашениях с нефтедобывающими компаниями. С его слов, о том, как берут нефть из Тенгиза, Кашагана и Карачаганака, очень мало сведений, в том числе с точки зрения соблюдения экологических норм.
В министерстве экологии говорят, что, когда оно входило в состав министерства энергетики, то был доступ к этим соглашениям, а сейчас его нет. Нужно учитывать, что в этих соглашениях прописаны экологические требования. Мы не знаем, насколько они сопоставимы с требованиями экологического законодательства, - сказал он.
При этом Вадим упомянул Орхусскую конвенцию, в которой детально прописаны обязательства стран по обеспечению доступности всей экологической информации. Согласно документу, такие данные не могут засекречивать.
Так, на основе положений конвенции движение Save The Caspian Sea подало запрос в министерство энергетики на получение доступа к экологическим условиям соглашений о разделе продукции (СРП), однако получило отказ.
«Основание для отказа – гарантии правительства иностранным инвесторам о сохранении конфиденциальности СРП. Согласно министерству энергетики, их публичное раскрытие не может быть осуществлено без письменного согласия другой стороны».
Судебные разбирательства на получение сведений также не привели к успеху.
Позицию Вадима Ни разделяет и Галина Чернова.
По законам нашей страны экологическая информация не может быть тайной, если она не касается обороны страны и государственных секретов. Остальные данные, особенно имеющие отношение к состоянию здоровья нации, должны быть непременно открыты и в общедоступном пользовании, - сказала Галина Чернова.
В заключении медиафорума был представлен стратегический документ – «10 шагов по спасению Каспийского моря». Он был подготовлен совместно с экологами, учеными и общественными организациями.
Ключевые направления документа:
Шаг 1. Создание открытой системы экологического мониторинга с доступом к данным в реальном времени.
Шаг 2. Полная прозрачность экологической и финансовой отчётности компаний, работающих на Каспии.
Шаг 3. Внедрение единых международных стандартов экологической безопасности и ответственности.
Шаг 4. Защита и расширение особо охраняемых природных территорий.
Шаг 5. Социальная поддержка и «справедливый переход» для прикаспийских сообществ.
Шаг 6. Вовлечение граждан в принятие решений и развитие общественного контроля.
Шаг 7. Стимулирование корпоративной экологической ответственности и «зелёных» инвестиций.
Шаг 8. Международная координация и формирование долгосрочной стратегии спасения Каспия.
Шаг 9. Развитие научных исследований и внедрение новых технологий.
Шаг 10. Экологическое просвещение и повышение уровня осведомлённости населения.
Как уточняется, важность документа намерены донести до уровня высших должностных лиц.
Немаловажную роль в осуществлении поставленных задач играют средства массовой информации, которые на протяжении многих лет освещают проблемы Каспийского моря с разных сторон.
По этому поводу высказался Баглан Айдашов.
За последние годы мы выпустили десятки материалов, касающихся экологической сферы. Почти ежедневно на Lada.kz выходят публикации на «каспийскую» тему. Я думаю, что наш голос в этом плане услышан. Однако есть проблемы, с которыми мы (Lada.kz – прим. авт.) постоянно сталкиваемся. Первое – закрытость данных. Очень часто получить полную оперативную информацию для нас сложно: госорганы либо долго готовят ответ, либо вообще не отвечают. Второе – давление и интересы. Экология зачастую пересекается с бизнес-интересами, особенно в нефтегазовом секторе. Не всем нравится, когда СМИ задают неудобные вопросы. За последние несколько месяцев мы получили около шести различных досудебных претензий по нашей деятельности, но, в целом, нам удается отстаивать свою позицию, потому что за нами правда, - заключил организатор медиафорума.
