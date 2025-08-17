18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.08.2025, 09:40

В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно

Экология

Экологи проекта «Прозрачный мир» 16 августа обнаружили в акватории Каспийского моря крупное загрязнение площадью 82 кв. км, передает  Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Telegram/twworldkasp
Фото: Telegram/twworldkasp

На радиолокационном снимке Sentinel-1A зафиксировано огромное фрагментированное пятно, сообщают участники проекта «Прозрачный мир на Каспии». По их предположению, пятно может состоять из масла или отходов рыбной ловли. Его площадь составила 82,51 кв. км.

След тянется вдоль судоходной линии порт Курык – Баку, охватывая казахстанский и азербайджанский секторы.

«Это уже не случайная «грязная полоса» на воде, а целая черная метка на карте Каспия», – заявили в «Прозрачном мире».

Там обеспокоены тем, что в случае продолжения таких выбросов море «просто не выдержит».

Напомним, высокая неделя Каспия стартовала 11 августа. На протяжении недели участники обсуждали проблемы Каспия. 13 августа стало известно, что на развитие института Каспийского моря выделено свыше 300 млн тенге.

1
26
0
