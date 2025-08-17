В Мангистау рассказали о трёх этапах охраны каспийских тюленей

Қазақ тіліне аудару

В период проведения Высокой недели Каспия, приуроченной к Международному дню Каспийского моря, который отмечают 12 августа, в управлении рыбной инспекции Мангистауской области рассказали о мерах, на которых следует сосредоточиться для сохранения биологического разнообразия водоёма, передает Lada.kz .

Тюлень. Фото: freepik.com

Как рассказала Гульнур Абдигалиева, главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области, составление мероприятий по сохранению каспийских тюленей можно разделить на три этапа.

На первом этапе проводится аналитическая работа. Специалисты изучают фондовые материалы, отчёты и ранее проведённые исследования по судоходству, экологии, состоянию льда, антропогенному воздействию и человеческому фактору. Также оценивается воздействие экологических рисков на жизнедеятельность каспийского тюленя.

Второй этап посвящён изучению влияния внешних факторов на поведение тюленей и ихтиофауну.

«Существует множество явлений, которые влияют на тюленей, рыб и морскую фауну. Природные и антропогенные, то есть появившиеся вследствие человеческого воздействия, факторы. Приведу лишь один пример — шум и вибрации. Судоходство и проведение иных работ на море являются главным источником такого рода фактора», — рассказала Гульнур Абдигалиева.

Согласно исследованиям, воздействие антропогенного шума и вибраций на тюленей разделяется на четыре группы:

воздействие на коммуникационную и физиологическую слуховую систему;

воздействие на индивидуальное поведение;

влияние на распространение и размножение;

иные физиологические последствия.

Третий этап, по словам эксперта, особенно важен для представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Он включает разработку конкретных мероприятий, направленных на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.

«Если брать приведённый выше пример — фактор шума и вибраций, эти мероприятия должны включать рекомендации по судоходству и работам в море в зависимости от сезона, с учётом мест нерестилищ, нагула рыб и лежбищ тюленей. Также необходимо предусматривать классификацию зон акустического воздействия подводного и воздушного антропогенного шума», — отметила Гульнур Абдигалиева.

За последние сто лет численность каспийских тюленей сократилась на 90 процентов. Если в начале XX века их было около 1,2 млн, то сегодня осталось всего 75–270 тысяч. Случаи гибели морских млекопитающих участились с 2000 года: сотни или даже тысячи тюленей гибнут каждый год.

В последние лет 10 ежегодно, особенно весной, наблюдается массовое выбрасывание погибших тюленей на берег. Так, в 2024 году было зафиксировано 2212 погибших тюленей, а в 2025 году - 285.

Напомним, ранее сооснователь движения Save the Caspian Sea Вадим Ни в ходе конференции, прошедшей в Астане, сообщал, что критическая ситуация для экосистемы Каспия наступит уже к середине столетия.