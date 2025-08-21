18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 08:34

Сколько кильки осталось в Каспийском море - ученые занялись подсчётом

Экология

Специалистами Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) на ИС «Исследователь Каспия» в июле-августе текущего года в водах среднего Каспия была выполнена традиционная конусно-акустическая килечная съёмка, передает Lada.kz.

Фото: vniro.ru
Фото: vniro.ru

Исследования имеют важное значение и проводятся ежегодно с конца 50-х годов прошлого века, позволяя установить индексы запаса анчоусовидной, обыкновенной и большеглазой килек. Целью является оценка качественной структуры, пространственного распределения и численности килек для расчета прогноза рекомендованного вылова.

Выполненные в Каспийском море работы носили комплексный характер, включая в себя оценку урожайности, мониторинг за состоянием популяций килек по биологическим, физиолого-биохимическим, паразитологическим, микробиологическим показателям, изучение условий нагула и уровня накопления токсикантов. Был выполнен анализ абиотических факторов, влияющих на формирование численности отдельных поколений килек.

В период килечной конусной съёмки исследованы районы западной и восточной части среднего Каспия над глубинами от 50 до 400 м. В общей сложности выполнено 33 световых конусных станции. На всех станциях измерялись глубина, температура воздуха, скорость ветра, температура воды, соленость и так далее. 

Исследуемые водные биологические ресурсы подвергались биологическому анализу, часть проб доставлялась на берег для последующей камеральной обработки, были отобраны пробы зоопланктона, фитопланктона и мнемиопсиса. Помимо конусной съёмки, велись гидроакустические наблюдения, целью которых являлась количественная оценка рыбных концентраций и их плотность биомассы при пространственном распределении в пределах обследованной акватории. Также по маршруту хода судна проводился учет каспийского тюленя.

«Собранный материал находится в обработке и будет использован при определении общего и промыслового запаса каспийских килек данного года и на ближайшую перспективу», - говорится в распространённом сообщении.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Надеюсь что скоро будут пересчитывать каждую песчинку на пляжах Каспия.
21.08.2025, 05:59
sakura.68
sakura.68
Интересно, результаты этих исследований опубликуют или передадут прикаспийским странам?
21.08.2025, 04:36
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

