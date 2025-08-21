Сколько кильки осталось в Каспийском море - ученые занялись подсчётом

Қазақ тіліне аудару

Специалистами Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) на ИС «Исследователь Каспия» в июле-августе текущего года в водах среднего Каспия была выполнена традиционная конусно-акустическая килечная съёмка, передает Lada.kz .

Фото: vniro.ru

Исследования имеют важное значение и проводятся ежегодно с конца 50-х годов прошлого века, позволяя установить индексы запаса анчоусовидной, обыкновенной и большеглазой килек. Целью является оценка качественной структуры, пространственного распределения и численности килек для расчета прогноза рекомендованного вылова.

Выполненные в Каспийском море работы носили комплексный характер, включая в себя оценку урожайности, мониторинг за состоянием популяций килек по биологическим, физиолого-биохимическим, паразитологическим, микробиологическим показателям, изучение условий нагула и уровня накопления токсикантов. Был выполнен анализ абиотических факторов, влияющих на формирование численности отдельных поколений килек.

В период килечной конусной съёмки исследованы районы западной и восточной части среднего Каспия над глубинами от 50 до 400 м. В общей сложности выполнено 33 световых конусных станции. На всех станциях измерялись глубина, температура воздуха, скорость ветра, температура воды, соленость и так далее.

Исследуемые водные биологические ресурсы подвергались биологическому анализу, часть проб доставлялась на берег для последующей камеральной обработки, были отобраны пробы зоопланктона, фитопланктона и мнемиопсиса. Помимо конусной съёмки, велись гидроакустические наблюдения, целью которых являлась количественная оценка рыбных концентраций и их плотность биомассы при пространственном распределении в пределах обследованной акватории. Также по маршруту хода судна проводился учет каспийского тюленя.