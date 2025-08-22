После фестиваля «Ақ мая FEST» жительница Актау обнаружила горы мусора у подножия Айракты

Қазақ тіліне аудару

Фото @marina2018ma/Threads.com

В социальной сети жительница Актау возмутилась, что после фестиваля у подножия Айракты остались горы мусора.

А вот вам реальная картина местности Айракты! Концерты и праздники прошли 16 августа, сегодня 22-е. За какие наказания нам такие областные руководители достались? Вот что видят туристы сейчас, - написала девушка.

На фотографиях, опубликованных автором поста, видно, что в степи остались мусорные пакеты и элементы декорации.

Напомним, в Долине замков у подножия Айракты прошел фестиваль шубата «Ақ Мая Fest». Праздник собрал около 15 тысяч человек, в том числе туристов из России, Франции, Кыргызстана, Англии и ряда городов Европы.