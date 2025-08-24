Жуткое паукообразное обсуждают в Сети жители Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В одном из местных Instagram-пабликов появилось видео, на котором устрашающего вида паукообразное уцепилось за палец мужчины. По его словам, существо буквально выпрыгнуло из травы и вцепилось в него, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставил орнитолог, член клуба «Mangystau Birdwatchers» при ОО «ECO-SOCIAL» Василий Бастаев.

По его словам, это сольпуга, или фаланга – хищное паукообразное, которое встречается на территории Мангистауской области.

Настолько крупных особей я здесь не видел, но в целом они у нас водятся, - отметил специалист.

Сольпуги более активны в сумерках и ночью, охотясь на насекомых, пауков, а иногда даже на мелких позвоночных. Жвалы у них достаточно сильные, чтобы разрывать покровы добычи.

Интересная особенность этих существ – как и скорпионы, они светятся под ультрафиолетом.

Укус сольпуги не представляет смертельной опасности для человека, но может быть очень болезненным и вызвать воспаление при отсутствии обработки раны.

Напомним, ранее организатор экскурсионных туров по региону Руслан Чуров предупреждал об опасности каракурта. Летом смертельно опасный паук был снят на видео в центре Актау.

В начале августа в соцсетях жители города стали предупреждать о ядовитых членистоногих в подьездах жилых домов.