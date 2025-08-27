Новое пятно на Каспии: почему международные соглашения остаются на бумаге

Қазақ тіліне аудару

В субботу, 23 августа 2025 года, спутник Sentinel-1C вновь зафиксировал загрязнение на Каспии. На этот раз площадь нефтяного пятна составила 0,4 квадратных километра. По данным проекта «Прозрачный мир на Каспий», это очередной судовой сброс. Координаты загрязнения указывают на то, что последствия затронули воды сразу трёх стран — Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, передает Lada.kz.

фото с сайта https://balthazar.club/

Инцидент вновь поднимает проблемную тему: почему при наличии международных соглашений и национальных запретов Каспий продолжает регулярно покрываться нефтяной плёнкой? Этим вопросом задались специалисты движения Save the Caspian Sea, на протяжении нескольких лет отслеживающие динамику загрязнений.

Международные документы — и пробелы в их исполнении

Главный инструмент борьбы с морскими загрязнениями — Конвенция МАРПОЛ, действующая с 1973 года. Она регулирует сбросы нефти, химикатов, сточных вод и мусора. Формально Каспий не входит в число «особых районов» МАРПОЛ, но прикаспийские страны обязались применять её принципы.

В 2003 году Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран подписали Тегеранскую конвенцию по защите морской среды Каспийского моря. А в 2011 году был принят Актауский протокол, обязывающий страны совместно реагировать на нефтяные разливы и разрабатывать единые стандарты ликвидации последствий.

На бумаге эта система выглядит надёжной. На практике же — её реализация буксует.

Национальные законы — жёсткие штрафы, но без реального контроля

У каждой страны есть собственные запреты и наказания:

В Казахстане Экологический кодекс предусматривает штрафы до 1200 МРП (4 718 400 тенге, по состоянию на 2025 год) и приостановку разрешений.

В России компании рискуют выплатить до 300 тысяч рублей (ориентировочно 1 988 000 тенге) и возместить ущерб.

В Азербайджане действует административная и уголовная ответственность за сброс нефтепродуктов.

В Туркменистане и Иране законы предусматривают штрафы, запрет деятельности и даже закрытие предприятий.

Однако новые спутниковые данные демонстрируют другое: только за семь месяцев 2025 года на Каспии зафиксировано 140 нефтяных пятен общей площадью почти 180 кв. км. С 2023 года — уже 479 случаев.

«Законы есть, но не работают»

Именно специалисты движения Save the Caspian Sea акцентируют: международные документы оказались декларацией без механизма исполнения.

«В начале 2000-х была надежда на Тегеранскую конвенцию и протоколы к ней. Но на практике даже специалисты не участвуют в их реализации, никто не следит за выполнением обязательств. Сегодня мало кто вообще помнит о существовании Тегеранской конвенции», — отметил основатель организации Вадим Ни на конференции «Экология Каспия — вызовы и решения».

Напомним, в Астане на прошлой неделе прошел медиафорум «Голос Каспия». Организаторами мероприятия выступили сооснователи международного движения Save The Caspian Sea Вадим Ни и Галина Чернова, а также генеральный менеджер Lada.kz Баглан Айдашов.

Экоактивисты предложили 10 конкретных шагов по спасению моря, стратегический документ намерены донести до уровня высших должностных лиц. Ранее о проблеме судовых сбросов высказался главный эколог Мангистауской области.