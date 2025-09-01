Президент Казахстана назвал ситуацию вокруг Каспийского моря плачевной

Қазақ тіліне аудару

Фото: Акорда

На саммите «ШОС плюс» в Китае Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблему Каспийского моря.

Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Это плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС. Недавно в Алматы с участием Генерального секретаря ООН был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана. Это подтверждает нашу твердую приверженность принципам многосторонней дипломатии. Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXV саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Тяньцзине (Китай). В своем выступлении лидер страны представил ряд инициатив в сфере безопасности, экономики, высоких технологий и гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, 16 августа в Астане прошел медиафорум «Голос Каспия», на котором экоактивисты предложили 10 шагов по спасению моря.